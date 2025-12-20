Alcoholemia positiva: manejaba una camioneta de reparto y casi choca en la Arístides

En operativos realizados durante la madrugada, la policía aprehendió a un hombre y a una mujer que superaban el límite legal de alcohole en sangre.

La Policía de Mendoza desplegó diversos operativos de control durante la madrugada de este sábado, los cuales permitieron retirar de circulación a dos personas que conducían bajo los efectos del alcohol. En ambos casos, los resultados de los dosajes superaron ampliamente los límites permitidos por la normativa vigente.

Persecución y detención en la Arístides El primer incidente tuvo lugar a las 4.15 en las inmediaciones del centro capitalino. Efectivos de la Comisaría 6° que realizaban tareas de vigilancia sobre la calle Arístides observaron una camioneta Peugeot Partner, perteneciente a la empresa Andreani, que realizaba maniobras peligrosas. Según el reporte policial, el conductor intentó cruzar semáforos en rojo e incluso trató de sobrepasar al patrullero, lo que casi provoca una colisión con la unidad oficial.

Ante esta situación, el personal inició una persecución que culminó en la intersección de las calles Paso de los Andes e Italia. Allí se procedió a la aprehensión del conductor, un hombre de 42 años identificado como C. C. Al arribar el personal de Tránsito Municipal para realizar el control, el test de alcoholemia arrojó un resultado de 3 g/L de alcohol en sangre.

Control vial en el Acceso Este Más tarde, alrededor de las 5.30, personal de la Policía Vial que realizaba maniobras operativas en Guaymallén detectó otra infracción grave. Los uniformados detuvieron la marcha de un vehículo Volkswagen Gol en el cruce del Acceso Este y la calle Tirasso.