"De sol a sol": el spot de la Policía Bonaerense para las vacaciones de verano

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires desplegó el Operativo Sol y preparó un spot especial de la Policía Bonaerense para la ocasión.

La Policía Bonaerense lanzó un nuevo spot para las vacaciones de verano en el marco del lanzamiento del Operativo Sol, que año a año se despliega para el control en rutas y ciudades ante la masiva llegada de veraneantes a las Costa Atlántica.

Mirá el spot de la Policía Bonaerense para el Operativo Sol Spot del Operativo Sol 2026 YouTube/JavierAlonso Ya desde hace décadas se despliega el Operativo Sol en la provincia de Buenos Aires con el fin de observar y controlar las zonas más concurridas del basto territorio que abarca la jurisdicción policial. Esto se hace bajo la órbita del Ministerio de Seguridad bonaerense, actualmente conducido por Javier Alonso, aunque también con participación de los municipios afectados por la gran afluencia y tránsito de turistas.

Además del propio Operativo Sol, los spots ya son un clásico ante estos grandes despliegues, aunque muchas veces no buscan dar un mensaje de la mano del entretenimiento, esta vez se optó por una reversión de Yo te quiero dar de La Mosca Tsé-Tsé, en lugar de otras recordadas canciones más parsimoniosas, como Bobby, mi buen amigo.