Se confirmó el primer amistoso de verano 2026: día, hora y sede de Racing ante la Universidad de Chile

Racing ya tiene confirmado su primer amistoso formal de la pretemporada 2026 y será ante Universidad de Chile, en un cruce internacional que se disputará el 18 de enero, a las 19.00, en el Estadio Municipal de Concepción.

El partido se enmarca dentro de una preparación que apunta a sumar rodaje competitivo, aunque sin puntos en juego, con un formato más cercano a un encuentro oficial que a una práctica informal.

El equipo de Gustavo Costas suele alternar, durante la pretemporada, entrenamientos de fútbol más distendidos con amistosos de mayor exigencia. En este caso, el partido ante la “U” aparece como una prueba fuerte, pensada para darle seriedad y ritmo al plantel, frente a un rival que también atraviesa una etapa de reorganización tras la oficialización de Francisco Meneghini como nuevo entrenador del conjunto chileno.

Gustavo Costas planifica 2026 para que Racing siga siendo competitivo Gustavo Costas renovó con Racing y posó junto a Diego Milito con el Cilindro de fondo. Además de este compromiso en Chile, Racing tiene previsto disputar otros partidos preparatorios durante su estadía en Paraguay, tal como informó NA. La Academia viajará a Ciudad del Este el domingo 4 de enero para afrontar la parte más intensa de la pretemporada, mientras que el plantel se reencontrará el sábado 3 para realizar los estudios médicos y dar inicio formal a los trabajos.