Subastan la primera camiseta que usó Lionel Messi en Rosario y crece la expectativa por su valor
La historia detrás de la primera camiseta del Messi niño que saldrá a subasta, genera furor entre los fanáticos y podría romper récords.
Una camiseta infantil, confeccionada de manera artesanal en Rosario, volvió a colocar a Lionel Messi en el centro de la escena mundial. Se trata de la casaca del Club Abanderado Grandoli que el astro argentino usó en 1993, cuando tenía apenas 5 años, y que ahora será subastada con una estimación que podría alcanzar una suma millonaria.
La prenda fue presentada en la temporada 3 de King of Collectibles: The Goldin Touch, la serie de Netflix que sigue el trabajo de Ken Goldin, uno de los subastadores más influyentes del mundo. Allí es exhibida como una de las piezas más valiosas del programa: la camiseta del primer torneo que ganó Messi en su vida, en el club de barrio donde comenzó todo.
Te Podría Interesar
La camiseta del Messi niño que podría romper récords en una subasta
El recorrido de la casaca es tan singular como su valor simbólico. Tras aquel torneo infantil, fue entregada por Salvador Aparicio al entrenador juvenil Pablo Alfieri, quien la conservó durante años. Luego pasó a manos de su hijo, Pablo Nicolás Alfieri, y el 12 de mayo de 2008 fue heredada por su nieto, Ignacio Alfieri, permaneciendo desde entonces dentro del ámbito familiar.
Por el momento, la subasta genera más expectativa que certezas. En la serie se anuncia que la camiseta será puesta a la venta, pero no existe aún un lote público, ni un enlace activo en el sitio de Goldin Auctions, ni se informó una fecha oficial o un precio de base. Esto despertó confusión entre coleccionistas y fanáticos, que siguen de cerca cada novedad.
La historia de la camiseta que usó Lionel Messi en Grandoli
Mientras tanto, la camiseta sigue siendo un objeto cargado de simbolismo: el vínculo directo entre el Messi niño, que jugaba en canchas de barrio rosarinas, y el Messi leyenda, campeón del mundo y figura global. En un mercado donde sus camisetas de finales y Mundiales alcanzan cifras récord, esta reliquia abre un nuevo capítulo en la historia de los coleccionables del fútbol.