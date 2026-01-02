Antonela Roccuzzo mostró la "manera de entrecasa" con la que Messi arrancó 2026 y el video es viral

Antonela compartió un video de Messi jugando a la pelota en el patio de su casa en Funes, una imagen íntima en el inicio de un año clave rumbo al Mundial 2026.

Lionel Messi no para de jugar a la pelota ni el 1° de enero. Foto: captura de video.

El 2026 arrancó con una imagen tan simple como poderosa. Lionel Messi volvió a mostrarse con una pelota en los pies, esta vez lejos de los estadios y en un contexto absolutamente cotidiano: el patio de su casa en Funes, Rosario, donde pasó las fiestas junto a su familia.

El breve video fue compartido por Antonela Roccuzzo en sus redes sociales y muestra al capitán de la Selección argentina dando algunos pases sin remera, en short y descalzo, en el jardín de su casa. Una postal de entrecasa que, aun sin grandes gestos técnicos, volvió a confirmar que el vínculo de Messi con la pelota es permanente.

Lionel Messi jugando con la pelota el primer día del 2026 Messi empezó el 2026 jugando al fútbol en el jardín de su casa Lionel Messi empezó el 2026 jugando al fútbol en el jardín de su casa. Video: Antonela Rocuzzo/IG. La escena se dio en pleno período de vacaciones, sin entrenamientos formales ni rutinas físicas a la vista. Apenas un control, un pase corto y la naturalidad de alguien para quien el fútbol es parte de la vida diaria, incluso en los momentos de descanso.

La familia Messi pasó los últimos días de 2025 en Funes, una tradición que se repite cada fin de año, y mantuvo un perfil bajo durante las celebraciones. Justamente ese hermetismo fue uno de los motivos por los que el video generó tanto impacto y se viralizó rápidamente.

