Valentín Carboni llegó al país, se realizó la revisión médica y habló como futbolista de Racing: "No lo dudé"

Valentín Carboni dio un paso clave en su llegada a Racing Club tras realizarse la revisión médica y dejar todo encaminado para ponerse la camiseta académica en el Torneo Apertura 2026. El extremo, de 20 años, se mostró entusiasmado con este nuevo desafío y ya se prepara para sumarse al plantel que conduce Gustavo Costas.

Luego de completar los estudios médicos, el futbolista explicó los motivos que lo llevaron a elegir a Racing en este mercado de pases . “Vengo en busca de continuidad, de tener minutos, y quiero aprovechar esta oportunidad tan grande que se me ofreció”, señaló ante los medios presentes.

Carboni también se refirió al significado personal de este paso en su carrera y al sentimiento que influyó en su decisión. “Estoy muy contento y agradecido de estar acá, me inclinó mi sentimiento. Cuando me dijeron que estaba esta posibilidad no lo dudé y le di para adelante”, expresó.

Con un discurso claro y enfocado, el extremo derecho dejó un mensaje directo para los simpatizantes de la Academia. “Al hincha le quiero prometer que voy a darlo todo y que voy a dejar todo por esta camiseta para hacer lo mejor”, afirmó, reafirmando su compromiso con el club.

Consultado por sus metas a corto y mediano plazo, Carboni volvió a insistir en la importancia de sumar rodaje. “Vengo en busca de continuidad, disfrutar, tener minutos, meterle con todo”, sostuvo, sin perder de vista que una buena temporada puede acercarlo a la Selección Argentina de cara al Mundial 2026.

El respaldo de Milito y el consejo de Lautaro

La llegada del joven futbolista a Racing también estuvo marcada por contactos clave. Carboni reveló la influencia que tuvo la charla con Diego Milito, presidente de la institución. “No esperaba que me llame. Ahí me empecé a dar un poco cuenta de la situación”, contó.

Además, confesó que habló con Lautaro Martínez, excompañero en el Inter y referente para el mundo racinguista. “Le pregunté un poco, me dijo que le dé para adelante, me dio su apoyo. Agradecido con él”, destacó.

Valentín Carboni se realizó los estudios médicos y se prepara para iniciar su etapa en Racing.

Sobre lo que puede aportarle al equipo, el propio Carboni se definió con claridad: “Le puedo dar un poco de juego, pase entre líneas. Estoy a disposición del técnico, de mis compañeros”. Y ante la consulta por el número de camiseta, fue contundente: “No depende de mí, no me interesa el número”.

Racing cerró su incorporación a préstamo por un año, sin opción de compra, en una operación que representa una apuesta importante a futuro y una oportunidad clave para que Valentín Carboni se consolide y gane continuidad en el fútbol argentino.