La filosa ironía de Quinteros sobre el VAR tras la derrota de Independiente: "Acá no te llaman, olvidate..."

Independiente dejó pasar una chance clave y su entrenador Gustavo Quintero no se guardó nada. Entre autocrítica, ironía y bronca, disparó contra todos.

Gustavo Quinteros cuestionó el planteo del rival y dejó una frase picante sobre el uso del VAR tras la inesperada derrota ante Riestra.

Independiente sufrió un duro golpe en el Bajo Flores. La derrota 2-0 ante Deportivo Riestra no lo dejó afuera de los puestos de clasificación a playoffs, pero encendió la bronca de Gustavo Quinteros, que en conferencia alternó autocrítica con fuertes cuestionamientos al rival y al arbitraje.

"Tenemos que jugar mejor, encontrar el mejor funcionamiento posible para los partidos que nos toquen", reconoció de entrada el entrenador, sin esquivar responsabilidades. Sin embargo, rápidamente apuntó contra el desarrollo del partido y el planteo del equipo local.

Gustavo Quinteros no se guardó nada tras la derrota de Independiente Gustavo Quinteros fue duro con Riestra y lanzó una fuerte crítica al arbitraje Gustavo Quinteros fue duro con Riestra y lanzó una fuerte crítica al arbitraje ESPN

Pero el momento más caliente llegó cuando habló del arbitraje. Sobre el segundo gol de Riestra, lanzó: "Pareció que el delantero cuando pivotea estaba offside pero olvidate que te van a llamar, no te llaman nada... Nunca vamos a tener dudosa ni que el VAR te llame", disparó, visiblemente molesto.

El DT fue más allá y dejó una frase que marcó su postura: "Nos ganaron un partido generalmente sin proponer fútbol ni superarnos. Me duele venir a esta cancha, jugar mejor que el rival y que te ganen con segundas pelotas y rebotes". En esa línea, volvió a insistir sobre el estilo del rival y lo que considera una constante del fútbol local.