Luis Advíncula se despidió oficialmente de Boca y reveló el motivo de su sorpresiva salida: "Tenía que volver a..."

La jornada de miércoles comenzó con una sorpresiva noticia que sacudió al mundo Boca : Luis Advíncula rescindió su contrato con el club , que vencía en diciembre de 2026, y volverá a Perú para ser refuerzo de Alianza Lima .

Tras el anuncio oficial, el lateral derecho rompió el silencio y habló de todo: desde el porqué de su decisión, el repaso de todo lo vivido durante su ciclo de cuatro años y medio en el Xeneize y, además, un sentido de despedida mensaje para los hinchas.

En primera instancia, el jugador de 35 años explicó que se va de Boca por temas personales y remarcó la predisposición de Juan Román Riquelme y compañía para facilitar su salida. "Es complicado irte de un club así, pero es la vida. Estoy agradecido porque estoy pasando un momento familiar complicado y la verdad que ellos ( Riquelme y Delgado) se portaron siempre bien conmigo y accedieron a mi pedido de que tenía que volver a mi país", subrayó en diálogo con El Canal de Boca.

Siguiendo con los elogios para el presidente e ídolo del club, afirmó: "Desde el minuto uno siempre me trató bien y cuando le planteé mi situación tampoco dudó, por eso también le voy a estar agradecido siempre". Asimismo, enfatizó: "No me va a alcanzar la vida para agradecer lo que han hecho por mí”.

Advíncula también se tomó un tiempo para hacer un balance general, donde no tuvo problemas en reconocer que tuvo grandes altibajos. "Cumplí un sueño al venir a jugar a un club tan gigantesco como éste. Creo que me tocó pasar por todo en este club, de ser criticado a ser muchas veces elogiado. Siempre intenté dar lo mejor, pero soy un ser humano que a veces se equivoca. Y lo he aceptado cuando me he equivocado, pero siempre voy a estar agradecido como me trataron", comentó.

El mensaje especial para los hinchas xeneizes

Y claro, el histórico defensor de la Selección de Perú no se fue sin antes hablarle directamente a los hinchas de Boca, a quienes halagó y les dejó un sentido mensaje: "Donde Boca va, es local. Y eso al jugador lo motiva, siempre jugar con tu hinchada, con tu gente ahí atrás. En cualquier rincón del mundo hay un hincha de Boca y eso hace que un jugador se sienta bien", sostuvo. " Para un jugador que la Bombonera en algunas ocasiones te ovacione es impresionante, es el más lindo de los recuerdos que me voy a llevar. Estuve casi cinco años. Voy a esta atado a la Argentina, eso seguro. Uno nunca se imagina eso, que en algún momento te pueda pasar por más que uno venga con la mejor intención. No es que el hincha de Boca con cualquiera hace eso".

"¿Cómo me gustaría que me recuerden? Que me recuerden como lo que soy, un tipo siempre positivo, que tira para adelante... Un tipo feliz. Porque yo aquí fui muy feliz y me voy a ir con eso. Y siempre voy a estar agradecido con el hincha, porque me hizo crecer mucho, no sólo futbolísticamente sino como persona, porque acá no te podés relajar un segundo", cerró Advíncula, que se despidió del Xeneize luego de 169 partidos y cuatro títulos.