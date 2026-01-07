Remontada de leyenda en el Dakar: Peterhansel se quedó con la Etapa 4 y achicó diferencias

El francés se impuso en la cuarta etapa del Rally Dakar en la categoría Stock, logró su primera victoria del año y recortó más de 25 minutos en la general.

Stéphane Peterhansel volvió a confirmar por qué es una de las máximas leyendas del Rally Dakar. El francés se adjudicó la cuarta etapa en la categoría Stock de coches y protagonizó una de las remontadas más destacadas de la jornada, al recortarle 25 minutos a Ronald Basso, quien lo precede en la clasificación general.

‘Monsieur Dakar’, apodo que refleja sus 35 participaciones en la prueba más exigente del mundo, se mantiene en la tercera posición de la general. Sin embargo, tras el triunfo, quedó a apenas 1 minuto y 19 segundos del piloto del Toyota Auto Body, lo que reabre por completo la lucha por los puestos de podio.

stock Peterhansel ganó la Etapa 4 en Stock y reavivó la pelea por el podio del Dakar. En lo más alto de la clasificación, el lituano Rokas Baciuska, navegado por el español Oriol Vidal, continúa liderando con solidez. El binomio conserva una ventaja de 42 minutos y 36 segundos sobre Basso y de 43 minutos y 55 segundos sobre Peterhansel.

El Defender, protagonista de la Etapa 4 del Rally Dakar La victoria de etapa marcó el primer triunfo en Stock para Peterhansel y su copiloto Michaël Metge, y llegó acompañada de un mensaje contundente para sus rivales. El Defender fue la gran referencia del día y firmó un doblete en la especial, ocupando los dos primeros puestos.

Peterhansel se impuso con autoridad, superando a la estadounidense Sara Price, quien finalizó segunda a 5 minutos y 12 segundos, mientras que Baciuska completó el podio de la etapa a 11 minutos y 52 segundos.