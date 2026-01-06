Rally Dakar 2026: recorrido de la Etapa 4 y horarios para seguirla en Argentina

El Dakar entra en una fase decisiva con la primera etapa maratón, que pondrá a prueba la estrategia y la resistencia de pilotos y máquinas.

La Etapa 4 del Rally Dakar 2026 marcará un punto de inflexión con el inicio del formato maratón en Arabia Saudita.

El Rally Dakar 2026 continúa su marcha y este miércoles 7 de enero afronta uno de los momentos más determinantes de la competencia con la disputa de la Etapa 4. Será una jornada clave no solo por la exigencia del recorrido, sino porque inaugura el formato maratón, donde la estrategia y el cuidado del vehículo cobran tanta importancia como la velocidad.

A diferencia de las etapas anteriores, los competidores no contarán con asistencia técnica convencional al finalizar el día, lo que obliga a pilotos y navegantes a gestionar la mecánica con la mirada puesta también en la Etapa 5. En este contexto, cada error puede pagarse caro y cada decisión adquiere un peso extra en la general.

dakar etapa 4 Este miércoles se corre la Etapa 4 del Rally Dakar 2026. La cuarta etapa llevará al convoy del Dakar desde AlUla hasta un campamento refugio en pleno desierto saudí. En motos, el australiano Daniel Sanders llega como líder del clasificador general, mientras que en coches el mando cambió de manos y ahora está en poder del estadounidense Mitch Guthrie. Además, motos y autos no compartirán el mismo recorrido, un factor que suma complejidad a la navegación.

Dakar 2026: horarios de la Etapa 4 La Etapa 4 del Rally Dakar 2026 comenzará alrededor de las 07:30 de la mañana, hora local de Arabia Saudita. Debido a la diferencia horaria, en Argentina la actividad se iniciará durante la madrugada del miércoles 7 de enero: las motos largarán cerca de la 01:30, mientras que los autos lo harán aproximadamente a las 02:00.

En España, la salida de las motos está prevista para las 05:30 y la de los coches a partir de las 06:00. En México, la acción comenzará el martes 6 por la noche, con las motos a las 22:30 y los autos cerca de las 23:00. Para Colombia, Perú y Ecuador, la largada será a las 23:30 para motos y a la medianoche para coches, mientras que en Chile, Paraguay y Uruguay los horarios coinciden con los de Argentina.