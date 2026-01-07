¡Sorpresa! Luís Advíncula rescindió su contrato con Boca y podría continuar su carrera en Perú

Con la mira puesta en la Libertadores 2026, Boca empezó a mover piezas en el armado de su próximo plantel. Mientras el mercado todavía no arrojó caras nuevas, puertas adentro ya se toman decisiones fuertes y una de ellas es la salida de Luis Advíncula , quien no seguirá ligado al club.

Aunque su contrato se extendía hasta fines de 2026, el lateral peruano llegó a un entendimiento con la dirigencia para finalizar de manera anticipada su vínculo, según informó Bolavip. De este modo, quedará en condición de libre y con margen total para definir el rumbo de su carrera sin restricciones contractuales.

El defensor llegó a Boca en 2021 y tuvo pasajes destacados, especialmente en la temporada 2023, cuando su aporte fue determinante en el camino que llevó al Xeneize hasta la final de la Copa Libertadores. Sin embargo, con el correr del tiempo su nivel fue en descenso y perdió terreno dentro del equipo.

Durante el último tramo del año, Juan Barinaga se consolidó como dueño del carril derecho, relegando a Advíncula a un rol marginal. Ese escenario, sumado a la pérdida de protagonismo, terminó de inclinar la balanza para que el peruano optara por cerrar su ciclo, incluso resignando un salario elevado.

La desvinculación del experimentado lateral también modifica el panorama de otros jugadores. Lucas Blondel, que tenía encaminada una cesión a Argentinos Juniors , ahora aparece mejor posicionado para competir por el puesto de cara a la próxima temporada bajo la conducción de Claudio Úbeda.

Advíncula seguiría su carrera en Perú

Con 35 años y próximo a cumplir 36 el 2 de marzo, Advíncula analiza alternativas para continuar su carrera. La opción que toma mayor fuerza por estas horas es un regreso al fútbol peruano, algo que no ocurre desde 2014, luego de una extensa trayectoria internacional.

En ese contexto, desde Perú aseguran que Alianza Lima se perfila como el principal candidato a sumarlo. Incluso, Carlos Zambrano, referente del club, habría intervenido activamente para acercar al lateral y facilitar su llegada.

Los números de Advíncula en su paso por Boca

Advíncula se va del cuadro azul y oro habiendo disputado 169 partidos en los cuales convirtió 6 goles (uno de ellos en la final de la Copa Libertadores 2023) y gritó campeón en cuatro oportunidades.