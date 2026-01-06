Boca informó mejoras contractuales para cuatro jugadores del plantel: de quiénes se trata

El pasado lunes por la tarde, Boca anunció la renovación de contrato con mejoras salariales de cuatro jugadores del plantel comandado por Claudio Úbeda.

Con el calendario ya instalado en enero, el libro de pases entró en su tramo más intenso, con movimientos constantes, negociaciones cruzadas y decisiones que marcan el pulso del semestre. Mientras se definen salidas y se intenta destrabar el arribo de Marino Hinestroza y Alexis Cuello, en Boca Juniors avanzaron en un frente clave: la actualización de contratos.

Más allá del escenario particular de Javier García, cuya continuidad requería una resolución inmediata, la dirigencia del Xeneize cerró el pasado lunes una mejora salarial para cuatro futbolistas del plantel profesional: Leandro Brey, Lautaro Blanco, Lautaro Di Lollo y Milton Delgado.

Milton Delgado, Blanco, Brey y Di Lollo tuvieron una mejora salarial en su renovación de contrato con Boca



Junto a Marcelo Delgado, Milton Delgado, Lautaro Di Lollo y Leandro Brey firmaron la mejora de su contrato vigente hasta diciembre de 2029.



Lautaro Blanco firmó la extensión y mejora de su contrato hasta diciembre de 2029. #ElÚnicoGrande pic.twitter.com/3nwhE0bZFx — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 5, 2026 Aunque todos ellos tenían acuerdos vigentes a mediano y largo plazo, en el club entienden que se trata de activos estratégicos por proyección, edad y presente futbolístico. En ese contexto, la decisión fue anticiparse a posibles escenarios y recompensarlos con una actualización económica que refuerce su permanencia.

La situación de cada futbolista El caso de Delgado responde, además, a una lógica preventiva. Afianzado en el equipo que conduce Claudio Úbeda, el mediocampista viene despertando interés en el exterior y en la Ribera no quieren repetir experiencias recientes con juveniles que se marcharon antes de tiempo. Las consultas de CSKA Moscú e Inter Miami aceleraron una mejora que opera como respaldo y resguardo.

Milton Delgado Milton Degado renovó su contrato con Boca. @BocaJuniors Para Blanco, en tanto, la renovación se explica desde el rendimiento. En una temporada irregular del equipo, el lateral izquierdo se consolidó, se adueñó del puesto y ofreció respuestas consistentes, con Marcelo Saracchi fuera de escena y Frank Fabra relegado. Su reconocimiento fue doble: además del aumento salarial, extendió su vínculo por un año más, pasando de 2028 a 2029, siendo el único del grupo en hacerlo.