El jugador de Boca que Mascherano pidió para sumar al Inter Miami de Messi: tiene una cláusula de US$ 15.000.000

El Inter Miami de Messi puso los ojos en un futbolista de Boca.

Mientras se define quién será el entrenador para afrontar el 2026, Boca sigue moviéndose en el mercado de pases con el objetivo de abrochar incorporaciones para armar un plantel competitivo para la próximo temporada, que tendrá como gran atractivo la Copa Libertadores.

En cuanto a los posibles fichajes, el cuadro de la Ribera tiene casi cerrada la llegada de Marino Hinestroza, extremo colombiano proveniente de Atlético Nacional. Además está negociando con San Lorenzo para llevarse a Gastón Hernández, el capitán del equipo de Damián Ayude.

En cuanto a las posibles salidas, en las últimas horas se confirmó el interés del Inter Miami de Lionel Messi por Lautaro Di Lollo. El marcador central derecho fue uno de los jugadores más regulares de Boca en el segundo semestre y eso despertó el interés de Javier Mascherano.

Lautaro Di Lollo en la órbita del Inter Miami de Messi Según informó Emiliano Raddi, periodista que cubre el día a día de Boca en ESPN, las Garzas quieren avanzar en la contratación del defensor central, pero en el Xeneize no están dispuestos a venderlo, aún si llegan a concretar el fichaje de Hernández.