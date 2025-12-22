La llamativa confesión del Changuito Zeballos sobre su festejo de gol en el último Boca-River: "Me da vergüenza verlo"

A un mes y medio de su actuación deluxe en el Superclásico, Exequiel Zeballos recordó en frío su alocada celebración con los hinchas en la platea.

El pasado 9 de noviembre, Boca le ganaba 2-0 a River en la Bombonera en un Superclásico en el que, además, aseguraba su boleto directo a la Copa Libertadores 2026 con una actuación deluxe de Exequiel Zeballos. Sin embargo, un mes y medio después de aquella jornada única el Changuito largó una confesión que sorprendió a propios y extraños.

La confesión de Zeballos sobre su alocado festejo en el Boca 2-0 River El 7 del Xeneize se llevó todos los flashes del triunfazo ante el Millonario producto de su golazo que rompió el cero y la asistencia a Miguel Merentiel para el 2-0 definitivo. Pero al referirse en frío al alocado festejo con los hinchas en la platea, el santiagueño reveló: “Ni siquiera me acuerdo bien cómo fue y hasta me da algo de vergüenza volver a verlo”.

En línea con eso, Zeballos continuó relatando el momento y explicó que su reacción fue instintiva. “Yo suelo salir para ese lado porque ahí están mi viejo y un amigo. Sé que encaré para ahí, pero no sé cómo terminé casi en medio de la gente”, contó en diálogo con la revista del club.

El gol de Changuito Zeballos para el 1-0 de Boca El gol de Changuito Zeballos para el 1-0 de Boca ESPN Dejando a un lado la anécdota, el Changuito describió lo que significó su partidazo en el último Superclásico. “Fue el partido que uno siempre sueña: mi primera vez de titular contra River, un gol, una asistencia, la ovación y la clasificación a la Libertadores”.