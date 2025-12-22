La llamativa confesión del Changuito Zeballos sobre su festejo de gol en el último Boca-River: "Me da vergüenza verlo"
A un mes y medio de su actuación deluxe en el Superclásico, Exequiel Zeballos recordó en frío su alocada celebración con los hinchas en la platea.
El pasado 9 de noviembre, Boca le ganaba 2-0 a River en la Bombonera en un Superclásico en el que, además, aseguraba su boleto directo a la Copa Libertadores 2026 con una actuación deluxe de Exequiel Zeballos. Sin embargo, un mes y medio después de aquella jornada única el Changuito largó una confesión que sorprendió a propios y extraños.
La confesión de Zeballos sobre su alocado festejo en el Boca 2-0 River
El 7 del Xeneize se llevó todos los flashes del triunfazo ante el Millonario producto de su golazo que rompió el cero y la asistencia a Miguel Merentiel para el 2-0 definitivo. Pero al referirse en frío al alocado festejo con los hinchas en la platea, el santiagueño reveló: “Ni siquiera me acuerdo bien cómo fue y hasta me da algo de vergüenza volver a verlo”.
En línea con eso, Zeballos continuó relatando el momento y explicó que su reacción fue instintiva. “Yo suelo salir para ese lado porque ahí están mi viejo y un amigo. Sé que encaré para ahí, pero no sé cómo terminé casi en medio de la gente”, contó en diálogo con la revista del club.
Dejando a un lado la anécdota, el Changuito describió lo que significó su partidazo en el último Superclásico. “Fue el partido que uno siempre sueña: mi primera vez de titular contra River, un gol, una asistencia, la ovación y la clasificación a la Libertadores”.
El Changuito habló de su futuro
Además, el delantero de 23 años también se tomó un tiempo para despejar las dudas sobre su futuro en Boca. “No hay que apurarse, las cosas pasan cuando tienen que pasar”, concluyó.