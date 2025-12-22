Luciano Vietto reveló que Racing decidió dejarlo libre y fue muy crítico con Costas: "Somos polos opuestos"

De cara al armado del plantel para la temporada 2026, Gustavo Costas y la dirigencia de Racing tomaron una tajante decisión con Luciano Vietto , una de los futbolistas referentes del club: no le renovaron su contrato que vencía a fines de este año y se irá en condición de libre.

Esta noticia sorprendió al propio futbolista, quien no se esperaba que la CD y el entrenador tomaran esta decisión con él. Ahora, con la noticia ya confirmada, Vietto rompió el silencio por primera vez y contó la manera en que recibió la noticia: "La idea era continuar. Yo vine con la idea de terminar mi carrera futbolística acá. Lamentablemente no se pudo dar. Aún estoy asimilando la noticia. Procesándola. Ahora me tomaré unos días para descansar con los amigos y pasadas las fiestas veré para dónde me lleva el destino y el futuro", comenzó en diálogo con ESPN.

Siguiendo con el mismo tema, el delantero apuntó contra la dirigencia encabezada por Diego Milito: "Mi etapa en Racing llegó a su fin. Tenía la esperanza de que desde el club haya un ofrecimiento para poder continuar, pero la realidad es que no hubo ninguno", sentenció.

Luego, el jugador de 32 años confesó que no se esperaba recibir esta durísima noticia y desmintió algunos rumores de que no quiso renovar por rebajas salariales: "La verdad que fue un poco sorpresivo de la manera en que se dio. Me avisaron de un momento a otro... Estaba en el club que es mi casa", aseguró.

Y mencionó: "De parte del club se estuvo diciendo que no acepté un contrato con rebaja salarial o de productividad y la realidad es que no existió un ofrecimiento. Yo para Racing siempre voy a estar y tocará como hincha".

"SE ESTUVO DICIENDO QUE NO ACEPTÉ UNA REBAJA SALARIAL O QUE NO ESTABA DISPUESTO A HACER UN CONTRATO POR PRODUCTIVIDAD Y LA REALIDAD ES QUE NO HUBO NINGÚN OFRECIMIENTO"

Vietto NO sigue en Racing y dejó en claro que La Academia no le ofreció ninguna propuesta para continuar



Vietto apuntó contra Gustavo Costas

Por otro lado, Luciano Vietto apuntó fuertemente contra Gustavo Costas y confesó que no se sentía cómodo con su estilo de juego, algo que no le permitía sumar minutos: "Con Gustavo somos polos opuestos desde lo futbolístico. No fue fácil para mí. Y creo que por eso participé poco. Pero siempre con respeto. Es un técnico que a Racing le dio mucho pero a mí, por mis formas futbolísticas, no me ha ayudado mucho para entrar a su manera de jugar. No lo estoy culpando, solo explico cómo me sentí como jugador desde lo futbolístico. Le deseo lo mejor".

Luciano Vietto disparó fuertemente contra Gustavo Costas tras su sorpresiva salida de Racing ESPN

Por último, el jugador surgido en las Inferiores de la Academia habló sobre su futuro y aún no dio pistas de cuál podría ser su próximo equipo: "Ahora estoy abierto a todo, no le cierro las puertas a nada, pero todavía estoy procesando la noticia y toca descansar con la familia. Ya se irá decidiendo cuando se abran los mercados. Obviamente, no jugaré en Independiente, pero mi carrera futbolística seguirá por muchos años más, no le cierro la puerta a nada. Todavía ni me siento afuera de Racing, me considero jugador del club. Necesito unas semanas para asimilarlo", concluyó.

El posteo de Racing anunciando la salida de Vietto