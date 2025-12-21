Mientras Gustavo Costas encamina el nuevo proyecto, Racing sufre su primera baja de peso

Racing Club empezó a tomar decisiones de fondo en este mercado de pases y ya se confirmó la primera baja sensible: Luciano Vietto no continuará en el club. El delantero cerrará su segundo ciclo en la Academia luego de una etapa con rendimientos intermitentes y dificultades físicas que le impidieron consolidarse.

El atacante fue una pieza de recambio a lo largo de la temporada y nunca logró afirmarse como titular indiscutido. Si bien mostró pasajes de buen nivel, la falta de continuidad terminó pesando en la evaluación final del cuerpo técnico.

La salida de Vietto se da en un contexto de reordenamiento general del plantel, con el objetivo de liberar cupos y reformular el frente ofensivo de cara al próximo año.

Desde su regreso a Racing , Vietto disputó 39 partidos oficiales, 22 de ellos como titular, y convirtió ocho goles. En el último año calendario jugó 29 encuentros, en los que aportó cinco tantos y tres asistencias, aunque gran parte de la temporada estuvo atravesada por lesiones musculares.

En el Torneo Clausura tuvo una participación limitada: apenas ocho partidos, solo cuatro desde el inicio. Su único gol en ese tramo fue de penal, en el triunfo por 3-1 ante Aldosivi. Esa irregularidad terminó condicionando su lugar dentro de la rotación ofensiva.

luciano vietto Luciano Vietto finaliza su segundo ciclo en Racing. Instagram @racingclub

Más allá de los números, el delantero logró cumplir un objetivo personal importante al consagrarse campeón de la Copa Sudamericana 2024 y de la Recopa Sudamericana 2025, títulos que quedarán marcados en su paso por Avellaneda.

El contexto del plantel y lo que viene en Racing

La salida de Vietto se produce mientras Racing define los próximos pasos del proyecto deportivo. Gustavo Costas tiene encaminada su continuidad como entrenador y ya trabaja en la conformación de un plantel con variantes nuevas y mayor competencia interna.

El entrenador pretende reforzar sectores puntuales y darle al equipo un salto de calidad, luego de una temporada en la que el rendimiento fue alto, pero los títulos quedaron en deuda más allá de la Recopa obtenida a comienzos de 2025.

Vietto se suma así a la lista de futbolistas que dejan el club en este mercado. También se despidieron Gabriel Arias y Facundo Mura, cuyos contratos no serán renovados. El defensor tiene todo acordado para continuar su carrera en el Inter Miami de la MLS, mientras que el futuro del arquero todavía no está definido.

Con la salida del delantero ya confirmada, Racing empieza a perfilar un nuevo escenario ofensivo y acelera la búsqueda de alternativas para afrontar la próxima temporada.