El polémico posteo de Marino Hinestroza con una indirecta a Boca: "¿Será que me mocharon?"

Marino Hinestroza no solo marca diferencias por su velocidad y desequilibrio en el campo de juego: en el corto tiempo que lleva en el radar del fútbol argentino, también empezó a generar ruido fuera de la cancha. Mientras las conversaciones con Boca permanecen frenadas por un conflicto económico que estancó la transferencia, el atacante colombiano volvió a encender la escena con un mensaje llamativo en redes sociales. “¿A qué fecha es que llaman los equipos, o será que me mocharon?”, escribió.

La frase apareció en una historia de Instagram del extremo de 23 años, que luego intentó bajarle el tono con otra publicación acompañada de emojis y el siguiente comentario en clave de broma:“eh, jaja, deje la bobada”. De todos modos, el trasfondo fue imposible de ignorar: puertas adentro se interpretó como una señal directa hacia el Xeneize, que decidió enfriar la negociación sobre el cierre de 2025.

La situación contrasta con lo que había ocurrido días antes, cuando el propio Hinestroza dejó entrever que su desembarco en Boca era cuestión de tiempo. En aquel entonces, el entendimiento estaba bien encaminado, pero una diferencia económica de último momento con Atlético Nacional desacomodó las piezas y dejó la operación en pausa.

Con el correr de las semanas, el escenario se volvió cada vez más complejo. El futbolista, que ya expresó su intención de vestir la camiseta azul y oro, muestra impaciencia ante la falta de definiciones y espera que el panorama se aclare en el corto plazo.

El trasfondo del posteo tiene una explicación concreta: desde el Año Nuevo, Boca redujo la intensidad de los contactos y no retomó las charlas para destrabar el pase. Mientras tanto, ninguna de las partes involucradas cede en sus posiciones, pese a que el jugador ya tomó partido y comunicó formalmente su deseo de emigrar a la Ribera.

El motivo que frena la llegada de Hinestroza

¿Por qué Hinestroza todavía no se convirtió en refuerzo de Boca? Desde lo estrictamente económico, el club de la Ribera cumplió con lo solicitado y presentó una oferta de cinco millones de dólares, cifra que satisface a Atlético Nacional. En ese punto, el acuerdo está sellado.

hinestroza El delantero colombiano de 23 años se perfila como el primer refuerzo xeneize del mercado. Instagram @maarii_angulo

El inconveniente surgió después, cuando ya se preparaba el intercambio de documentos. Allí apareció una disputa interna vinculada al reparto de los porcentajes de la transferencia, un tema que enfrenta al futbolista con su actual club y que, por ahora, no encuentra solución.

En Boca siguen de cerca el conflicto y mantienen la calma: entienden que no hay un peligro real de caída de la operación y le dieron margen al jugador para que resuelva la situación. Del lado xeneize, tanto los números del pase como el contrato personal con Hinestroza ya están acordados. Si el obstáculo se supera, el colombiano firmará vínculo hasta diciembre de 2029 y se transformará en la primera cara nueva del mercado de pases.