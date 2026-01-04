La fuerte banca de Felipe Melo a uno de los refuerzos de River: "Es un grandísimo jugador, ya lo quería yo para Boca"

Felipe Melo, el exvolante brasileño, fue compañero del uruguayo en Palmeiras, destacó su nivel y lanzó una frase inesperada ligada a Boca.

Desde Brasil llegó un fuerte respaldo por parte de Felipe Melo para uno de los refuerzos que sumó Gallardo en este mercado..

River cerró en las últimas horas la llegada de Matías Viña como refuerzo y, casi en simultáneo, apareció una voz autorizada para bancar la operación. Felipe Melo, excompañero del lateral uruguayo en Palmeiras, no dudó en destacar sus condiciones y dejó una frase que llamó la atención de todos.

El defensor de 28 años arribará al Millonario a préstamo por un año, con un cargo de quinientos mil dólares y una opción de compra que pasará a ser obligatoria si juega al menos la mitad de los partidos. En ese caso, River deberá pagar 5 millones de dólares a Flamengo para quedarse con su ficha de manera definitiva.

Felipe Melo llenó de elogios a Matías Viña tras su llegada a River Felipe Melo llenó de elogios a un flamante refuerzo de River Felipe Melo llenó de elogios a un flamante refuerzo de River ESPN En una entrevista con ESPN, Melo se refirió directamente a la incorporación. “Ahora estoy viendo que está cerrado el fichaje de Matías Viña, que jugó conmigo en Palmeiras”, comentó primero. Y enseguida fue contundente: “Es un grandísimo jugador, lateral izquierdo muy muy bueno”.

Pero la frase que generó más repercusión llegó después. Entre risas, el brasileño soltó: “Ya lo quería yo para Boca Juniors”. Reconocido hincha del Xeneize, Melo no tuvo problemas en elogiar a River y a su gente: “Yo soy de Boca, pero la hinchada de River es impresionante. Fui ahí hace algunos años y había casi cien mil personas en la cancha”.