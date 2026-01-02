Boca arranca la pretemporada con Úbeda y sin refuerzos: los ¡26 jugadores! que no serán tenidos en cuenta
Boca comienza la pretemporada 2026 sin refuerzos confirmados, con Claudio Úbeda al mando y una extensa nómina de futbolistas que se entrenarán aparte.
El inicio de la pretemporada de Boca este viernes dista mucho del escenario ideal. Con la negociación por el extremo colombiano Marino Hinestroza estancada y sin incorporaciones cerradas, Claudio Úbeda comenzará su primer trabajo formal como entrenador 2026 sin refuerzos y con un plantel en plena depuración.
Aunque en los últimos días se confirmaron algunas salidas, como las de Frank Fabra, Ignacio Miramón y Cristian Lema, y otros futbolistas fueron notificados de que no serán tenidos en cuenta (Lucas Janson, Agustín Martegani, Nicolás Orsini y Norberto Briasco), esa reducción todavía no tuvo impacto en el mercado de llegadas.
Las únicas caras nuevas que tendrá el Xeneize en el inicio de la pretemporada
Por ahora, las únicas “caras nuevas” que tendrá Úbeda serán juveniles promovidos desde la Reserva campeona que dirigió Mariano Herrón: Dylan Gorosito, Santiago Zampieri, Tomás Aranda y Leonel Flores. Sin dudas, un escenario que expone la falta de refuerzos en un momento clave de la planificación.
Este comienzo de la preparación también servirá para resolver situaciones puntuales. Javier García todavía no confirmó si continuará tras haber finalizado su contrato el 31 de diciembre, mientras que Ander Herrera sí aseguró su presencia por una temporada más. El debut oficial de Boca en 2026 será el fin de semana del 25 de enero frente a Deportivo Riestra, con la posibilidad de un estreno previo en Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy.
En el corto plazo, la prioridad de la dirigencia es cerrar la llegada de Hinestroza, un nombre que ya había estado en carpeta en el mercado anterior. Además, Úbeda pretende sumar a Gastón Hernández y al menos dos delanteros para reforzar un plantel corto de variantes ofensivas.
Más allá de las incorporaciones, el foco también está puesto en una problemática que se repite año tras año: la acumulación de futbolistas que regresan de distintos préstamos, no tienen lugar y tampoco logran desvincularse. En esta ocasión, antes incluso del inicio de la pretemporada, ya quedó definido que esos 26 jugadores no trabajarán con el plantel principal y lo harán de manera diferenciada.
La lista de 26 jugadores que Boca Juniors no tendrá en cuenta
- Juan Ramírez (Lanús)
- Nicolás Orsini (Platense)
- Norberto Briasco (Gimnasia)
- Bruno Valdez (Cerro Porteño)
- Jabes Saralegui (Tigre)
- Marcelo Weigandt (Inter Miami)
- Renzo Giampaoli (Gimnasia)
- Oscar Salomon (Platense)
- Gonzalo Maroni (Newell's)
- Gabriel Aranda (Quilmes)
- Agustín Heredia (Cobreloa)
- Gonzalo Morales (Barracas)
- Julián Ceballos (All Boys)
- Israel Escalante (Boca Unidos)
- Román Rodríguez (Estudiantes de Buenos Aires)
- Gabriel Vega (Banfield)
- Agustín Lastra (Independiente Rivadavia)
- Nahuel Genez (Temperley)
- Julián Carrasco (Temperley)
- Gastón Gerzel (Los Andes)
- Agustín Obando (Banfield)
- Brandon Cortés (Nueva Chicago)
- Nacho Rodríguez (Nueva Chicago)
- Federico Aguirre (Sportivo Italiano)
- Pedro Velurtas (Deportivo Madryn)
- Lucas Brochero (Chacarita)