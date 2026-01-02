Boca arranca la pretemporada con Úbeda y sin refuerzos: los ¡26 jugadores! que no serán tenidos en cuenta

Boca comienza la pretemporada 2026 sin refuerzos confirmados, con Claudio Úbeda al mando y una extensa nómina de futbolistas que se entrenarán aparte.

Claudio Úbeda, confirmado como DT de Boca, comenzará este viernes la pretemporada de Boca sin refuerzos y con una fuerte limpieza.

Aunque en los últimos días se confirmaron algunas salidas, como las de Frank Fabra, Ignacio Miramón y Cristian Lema, y otros futbolistas fueron notificados de que no serán tenidos en cuenta (Lucas Janson, Agustín Martegani, Nicolás Orsini y Norberto Briasco), esa reducción todavía no tuvo impacto en el mercado de llegadas.

Las únicas caras nuevas que tendrá el Xeneize en el inicio de la pretemporada Dylan Gorosito Reserva Dylan Gorosito, el lateral derecho campeón con la Reserva (también la rompió en el Mundial Sub 20 con la Selección argentina), será tenido en cuenta en el 2026. @TNTSports Por ahora, las únicas “caras nuevas” que tendrá Úbeda serán juveniles promovidos desde la Reserva campeona que dirigió Mariano Herrón: Dylan Gorosito, Santiago Zampieri, Tomás Aranda y Leonel Flores. Sin dudas, un escenario que expone la falta de refuerzos en un momento clave de la planificación.

Este comienzo de la preparación también servirá para resolver situaciones puntuales. Javier García todavía no confirmó si continuará tras haber finalizado su contrato el 31 de diciembre, mientras que Ander Herrera sí aseguró su presencia por una temporada más. El debut oficial de Boca en 2026 será el fin de semana del 25 de enero frente a Deportivo Riestra, con la posibilidad de un estreno previo en Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy.

En el corto plazo, la prioridad de la dirigencia es cerrar la llegada de Hinestroza, un nombre que ya había estado en carpeta en el mercado anterior. Además, Úbeda pretende sumar a Gastón Hernández y al menos dos delanteros para reforzar un plantel corto de variantes ofensivas.