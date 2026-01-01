Denuncian al futbolista argentino Eros Mancuso en Brasil en medio de los festejos de Año Nuevo

El hecho es investigado por la Policía Civil brasileña, mientras que Eros Mancuso realizó un descargo público.

La Policía Civil de Brasil analiza un confuso episodio ocurrido durante los festejos de Año Nuevo que involucra al futbolista argentino.

Un episodio ocurrido durante los festejos de Año Nuevo colocó a Eros Mancuso en el centro de la escena en Brasil. El lateral derecho, que recientemente descendió con Fortaleza, quedó involucrado en una denuncia presentada por un vecino luego de una reunión privada en la que también participaron los argentinos Tomás Pochettino y José Herrera.

Según reconstruyeron medios locales, el conflicto se originó cuando un hombre se acercó al domicilio para quejarse por la música a alto volumen. El denunciante aseguró que la celebración se prolongó hasta cerca de las cinco de la mañana y que su hija no podía conciliar el sueño.

Lo que comenzó como un reclamo terminó en una discusión que, de acuerdo a la denuncia, derivó en una presunta agresión. El hecho fue puesto en conocimiento de las autoridades y actualmente es analizado por la Policía Civil.

Polémica con Eros Mancuso en Brasil Polémica con Eros Mancuso en Brasil El descargo de Eros Mancuso Aunque no se presentaron pruebas concluyentes, el vecino responsabilizó directamente a Mancuso y lo acusó de haberle mordido la nariz durante el altercado. La causa continúa en etapa investigativa y no se difundieron conclusiones oficiales.

denuncia eros mancuso Eros Mancuso quedó en el centro de la polémica en Brasil. Frente a esta situación, el ex Estudiantes y Boca publicó un extenso descargo en redes sociales, donde sostuvo que los hechos ocurrieron de manera inversa. En su versión, afirmó que el vecino llegó “fuera de control”, profirió insultos contra su honor y su trabajo, ingresó a la vivienda sin autorización y provocó destrozos, incluida la rotura de una puerta. Mancuso aseguró que debió llamar a la policía para frenar la situación y confirmó que presentará una denuncia formal.