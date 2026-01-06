El tremendo ping pong retro a Sebastián Villa: qué le faltó a Boca ante River en Madrid, en qué club nunca jugaría y más bombas

En plena novela del verano, con sondeos y guiños públicos a River, reaparecieron las respuestas más picantes de Sebastián Villa en un ping pong de 2022.

Sebastián Villa, River y una frase que envejeció mal: el ping pong de 2022 que contradice su presente.

Sebastián Villa es uno de los grandes protagonistas del mercado de pases del verano. Con River atento a su situación y con declaraciones recientes en las que admitió que le gustaría vestir la banda roja, el nombre del delantero colombiano volvió al centro de la escena.

En ese contexto, reapareció un archivo que hoy suena contradictorio y vuelve a hacer ruido. En febrero de 2022, cuando todavía jugaba en Boca, Villa participó de un ping pong que se volvió viral. Fue en el formato “Reto de los 90 segundos” del youtuber Ezzequiel, donde dejó respuestas rápidas y sin filtro que generaron una fuerte repercusión en el mundo del fútbol.

Sebastián Villa y un ping pong retro picante que hoy hace ruido Sebastián Villa y un ping pong picante que todavía hace ruido Sebastián Villa y un ping pong picante que todavía hace ruido. @EZZEQUIEL Una de las frases más recordadas tuvo que ver con River. Ante la pregunta sobre un club en el que nunca jugaría, el colombiano respondió de manera tajante: “River”. Cuatro años después, esa declaración contrasta de lleno con su presente y con su postura pública sobre la posibilidad de pasar al Millonario.

En ese mismo ida y vuelta, Villa también se refirió a la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid. Cuando le consultaron qué le había faltado a Boca para ganarle a River, fue directo: “Actitud”. Una palabra que en su momento generó debate y enojo en parte del mundo xeneize. Además, a la hora de elegir una canción favorita, respondió tajante: "suben y bajan". Y eligió entre sus goles preferidos uno que le hizo a Armani en La Bombonera picándosela.

El delantero también habló de su relación con Juan Román Riquelme. Al calificarla del 1 al 10, respondió “5”, dejando en evidencia un vínculo frío con el actual presidente de Boca, una situación que con el tiempo terminaría de desgastarse al punto de asegurar en la reciente nota con Picado TV que con Román "la relación no quedó bien y que Boca ya era pasado".