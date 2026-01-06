¡Bombazo! Sebastián Villa rompió el silencio y confirmó sus ganas de jugar en River: "Si me llama Gallardo..."

Sebastián Villa habló por primera vez del interés de River y no pudo ocultar sus ganas de ser dirigido por el Muñeco y vestir los colores del Millonario.

Cuando todo parecía que la novela entre Sebastián Villa y River iba a tener un buen desenlace, Stefano Di Carlo decidió bajarse de las negociaciones por el extremo colombiano debido a la alta cotización que le puso Independiente Rivadavia de Mendoza (US$12.000.000).

A pesar de que Marcelo Gallardo lo quiere sí o sí en su equipo, lo máximo que la dirigencia del Millonario estaba dispuesto a pagar por él eran US$5.000.000, una cifra extremadamente lejana a lo que pide la Lepra. Además, el mandamás de la institución de Núñez nunca estuvo de acuerdo en fichar al ex Boca debido al pasado del futbolista (tuvo una condena de dos años y un mes de prisión condicional por violencia de género).

Sebastián Villa manifestó sus ganas de jugar en River Con River afuera de las negociaciones, Villa por ahora seguirá vistiendo la camiseta de Independiente Rivadavia. No obstante, en las últimas horas del lunes, el colombiano rompió el silencio por primera vez y expresó sus ganas de jugar en el cuadro de la Banda: “He visto del interés y con mi representante hemos tomado la decisión... Le dije a él que sí, que me gustaría jugar en River. Es mi futuro y el de mi familia, quiero seguir creciendo", lanzó en diálogo con Picado TV.

Sebastián Villa rompió el silencio y confirmó sus ganas de jugar en River Picado TV Luego, el colombiano le dejó un mensaje a Marcelo Gallardo: "Soy un tipo muy fuerte de la cabeza. Si me llama (el Muñeco), mañana mismo viajo, no tengo problema. Si se me da esta oportunidad, la voy a aprovechar de la mejor manera", sentenció.

El mensaje de Sebastián Villa a Marcelo Gallardo Picado TV Villa reveló su mala relación con Riquelme Por último, cuando le consultaron sobre su pasado en Boca y lo que significaría jugar en el equipo rival, Sebastián Villa tiró una bomba al admitir que su relación con Juan Román Riquelme no terminó bien: "Lo de Boca ya es pasado. Con Riquelme la relación no quedó bien, pero si me toca darle la mano, no tengo problema porque no soy rencoroso. Soy un profesional y mi trabajo es jugar al fútbol", cerró.