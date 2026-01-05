¿Quién ataja en River? Jeremías Ledesma se va, Armani está lesionado y habría un debut bajo los tres palos
Tras la lesión de Armani, Jeremías Ledesma dejó la concentración y será refuerzo de Rosario Central. Gallardo evalúa un debutante para los amistosos de River.
River atraviesa días de incertidumbre en el arco. A la lesión muscular de Franco Armani, que lo marginará varias semanas, se le suma ahora la salida de Jeremías Ledesma, quien dejó la concentración en San Martín de los Andes y está a un paso de convertirse en refuerzo de Rosario Central.
El arquero, que había llegado a Núñez en julio de 2024 y tuvo escasas oportunidades por la vigencia del Pulpo, abandonó el hotel donde se hospeda el plantel y viajará a Rosario, donde lo esperan este martes para realizarse la revisión médica.
Jeremías Ledesma continuará su carrera en Rosario Central
“Conan” volverá al Canalla, que en las últimas horas presentó a Jorge Almirón como nuevo director técnico, y competirá por el puesto con Jorge “Fatura” Broun. Según informó el periodista Germán García Grova, la operación se cerrará como un préstamo por un año, con una obligación de compra sujeta a objetivos deportivos.
La salida de Ledesma profundiza el problema para Marcelo Gallardo, que había llevado cinco arqueros a la pretemporada. Además de Armani y el ahora exRiver, viajaron Ezequiel Centurión y los juveniles Franco Jaroszewicz y Santiago Beltrán.
Centurión, sin embargo, continúa recuperándose de la fractura de muñeca que sufrió en la final de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia y su continuidad en el club tampoco está garantizada. Ese panorama deja abierta la posibilidad de que River presente un arquero debutante en los amistosos de verano.
River jugará en Uruguay ante Millonarios de Colombia el domingo 11 de enero y frente a Peñarol el sábado 17. Hoy, ninguno de esos partidos tiene un nombre confirmado para ocupar el arco.
La idea del cuerpo técnico es que Armani pueda reaparecer en el debut del Torneo Apertura ante Barracas Central, previsto para el domingo 25 de enero. Mientras tanto, River navega una situación inesperada en un puesto que parecía resuelto.