El contundente apoyo del jefe de Alpine a Franco Colapinto previo al comienzo de la temporada de F1: "En un par de ocasiones quizá..."

El telón del campeonato 2025 encontró a Alpine contra las cuerdas y forzó una revisión integral de su rumbo inmediato. El último puesto en la tabla de Constructores no solo dejó al descubierto déficits en lo deportivo y en lo técnico, sino que también aceleró un proceso de transformación interna con la vista puesta en el cambio de reglamento que se avecina en la Fórmula 1 .

Dentro de ese contexto, el crecimiento de Franco Colapinto se perfila como una pieza estratégica del nuevo plan. En la escudería entienden que la continuidad del argentino es fundamental: será su primera temporada completa como piloto titular, con presencia en todas las sesiones de trabajo y un protagonismo marcado dentro del equipo.

A la espera del debut en pista del A526 , previsto para los ensayos de pretemporada de enero en Barcelona, Steve Nielsen llenó de elogios al piloto argentino y lo comparó con su compañero de equipo, Pierre Gasly. Además, hizo un balance del camino recorrido y del desafío por delante, ya que admitió que la determinación de frenar la evolución del auto 2025 para volcar recursos en el proyecto 2026 tuvo un costo inmediato debido a que varios rivales siguieron sumando actualizaciones y estiraron diferencias.

“Franco es un piloto joven. Hemos visto a otros pilotos jóvenes atravesar períodos buenos y difíciles; él está en ese proceso. En un par de ocasiones quizá incluso fue más rápido que Pierre en carrera. Está en ese camino, y le daremos todo el apoyo que necesite para ser lo más rápido posible, ya sea más rápido que Pierre o cerca de Pierre”, sentenció en diálogo con Motorsport.

En cuanto a la próxima temporada, el directivo remarcó la importancia de la regularidad colectiva: “Lo importante para nosotros es tener dos pilotos sumando puntos en el campeonato. Hemos sufrido un poco este año: solo un auto sumó puntos, y tampoco los suficientes con ese, mientras que el otro auto no sumó ningún punto con dos pilotos diferentes”, lanzó.

“Necesitamos estabilidad en el segundo auto y necesitamos dar tiempo para que ese talento madure y nos entregue puntos. Se necesitan dos pilotos”, añadió.

La dura autocrítica por el pésimo 2025 de Alpine

Por otra parte, Nielsen fue muy autocrítico al analizar el rendimiento general de Alpine durante el 2025: “Creo que la cruda realidad es que nuestro auto no era lo suficientemente rápido como para sumar puntos. Creo que ambos pilotos que tenemos ahora son mejores que el auto”.

“En las pocas ocasiones en las que el auto fue lo suficientemente bueno como para pelear por los puntos, tuvimos una en Brasil, donde Pierre clasificó razonablemente bien y corrió razonablemente bien, y otra en Las Vegas, donde estuvimos bien”, recordó sobre las únicas actuaciones decentes al final de temporada.

steve nielsen Steve Nielsen fue muy autocrítico con respecto al rendimiento de Alpine durante 2025.

“Necesitamos hacer un auto mucho mejor, un auto mucho mejor, y entonces veremos si los pilotos son capaces de acompañarlo”, concluyó.