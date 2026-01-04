¡Atento, Colapinto! El esperanzador mensaje interno de Alpine sobre el A526: "Luz al final del túnel"

Pierre Gasly habló del A526 y reforzó el optimismo interno tras un 2025 para el olvido de Alpine. Franco Colapinto espera un salto de calidad.

Franco Colapinto, a bordo del Alpine A525 que tanto lo hizo sufrir. El piloto argentino espera que 2026 sea diferente, tanto para él como para la escudería francesa.

Alpine cerró el 2025 en el último lugar del Campeonato de Constructores de la Fórmula 1, pero dentro del equipo sostienen que lo peor ya pasó. Con la mirada puesta en el nuevo reglamento técnico, tanto Pierre Gasly como Franco Colapinto confían en que el A526 represente el punto de partida de una etapa distinta para la escudería francesa.

El nuevo modelo será presentado oficialmente el 23 de enero y contará con motor Mercedes, tras la decisión estratégica de abandonar el desarrollo propio de unidades de potencia. Luego llegará el primer contacto con la pista en los ensayos privados de pretemporada en Barcelona (entre el 26 y el 30 de enero) y, más adelante, en Bahréin (entre el 11 y el 13, y el 18 y 20 de febrero), donde Alpine espera confirmar las buenas sensaciones que muestran las simulaciones.

Desde la estructura técnica también transmiten optimismo. El director general Steve Nielsen destacó que el chasis superó las pruebas de choque, es más liviano y resistente, mientras que el director de carreras Dave Greenwood aseguró que el equipo está cumpliendo los objetivos planteados, incluso frente al desafío del nuevo peso mínimo reglamentario.

Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto, se refirió a lo que espera del nuevo modelo A526 Colapinto y Gasly esperan que Alpine tenga un mejor año en la F1 En ese contexto, Gasly fue claro al explicar por qué pudo sostenerse anímicamente durante un año tan complejo. “Sabía lo que hacíamos para 2026 y siempre tuve esa luz al final del túnel”, expresó el francés, quien sumó todos los puntos del equipo en la última temporada y respaldó la decisión de priorizar el proyecto a futuro.