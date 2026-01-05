Franco Colapinto reveló qué le dice Max Verstappen sobre el apoyo de los hinchas argentinos en la F1: "Es increíble, están..."

Colapinto habló de su temporada, las frustraciones con el auto y reveló qué le marcan los otros pilotos -como el tetracampeón mundial- por el apoyo que recibe.

La pasión argentina y el fanatismo que acompaña a Colapinto en la Fórmula 1 genera el asombro de pilotos consagrados como Max Verstappen.

A pocas semanas del inicio de la pretemporada en Barcelona, Franco Colapinto atraviesa sus últimos días de descanso antes de volver a subirse al Alpine. En ese contexto, el piloto argentino hizo un balance de un 2025 intenso, con aprendizajes y frustraciones, y dejó una frase que volvió a poner el foco en la pasión nacional que lo acompaña en cada circuito del calendario de la Fórmula 1.

En una charla con la revista Rolling Stone, Colapinto reveló el comentario que más se repite entre los pilotos europeos y que tiene como protagonista a Max Verstappen. “Ser argentino y tener todo el apoyo de un país es increíble. Max me dice: ‘Es increíble, están en todos los circuitos, en todos lados'. Están en Singapur, pero después están en Brasil. Están en Baku, pero después están en Italia. Están en todos lados y en todas las pistas en las que decís: ‘Acá no llegan. No, llegan a Qatar’. Yo les digo: ‘¿Cómo están en Qatar?’. Y van y viajan y llegan a todos lados. A todos les sorprende, no pueden creerlo. A la Fórmula 1, a los pilotos, es una cosa de locos”.

El apoyo de los fanáticos argentinos y la sorpresa del resto de los pilotos Franco Colapinto habló del impacto del apoyo del público argentino en la F1 Franco Colapinto habló del impacto del apoyo del público argentino en la F1 @rollingstonear En la misma línea, quien también se rindió ante el fenómeno fue Checo Pérez. El piloto mexicano, que volverá a la Fórmula 1 en 2026 con Cadillac, elogió tanto a Franco Colapinto como al respaldo argentino. “Estoy impresionado con la afición argentina, cómo apoyan a Franco. Es un pilotazo y tiene a todo su país apoyándolo”, afirmó, y aprovechó para marcar una diferencia cultural: sostuvo que ese acompañamiento constante es algo que otros países, incluido México, deberían tomar como ejemplo para respaldar a sus deportistas.

El lamento de Franco Colapinto por su floja temporada en Alpine Ese respaldo contrasta con un año complejo en lo deportivo. El propio Colapinto reconoció que el Alpine A525 estuvo lejos de permitirle pelear por puestos importantes. “Nunca había tenido una temporada en la que me sintiera incapaz de ir rápido”, admitió, marcando la diferencia con etapas anteriores de su carrera, cuando el objetivo natural era competir por podios o poles.

Franco Colapinto sobre el 2025.

"Nunca había tenido un año que diga 'no puedo ganar, hacer un podio, pelear una pole'".



“Nunca había tenido un año que diga ‘no puedo ganar, hacer un podio, pelear una pole’”.



“Este año ganar para nosotros, era hacer un punto. Ese nivel de frustración es mucho más grande que el disfrute que podes tener por estar en la F1”. pic.twitter.com/w3ABQ9wzpo — 43 (@ColapintoFiles) January 5, 2026 La falta de resultados también impactó en lo emocional. “Cuando ves que el resultado no llega, es muy difícil de manejar”, explicó el bonaerense, que remarcó que la frustración muchas veces supera incluso la satisfacción de haber llegado a la máxima categoría. A eso se le suma la presión externa de representar a un país con expectativas altas y un acompañamiento permanente.