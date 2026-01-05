El piloto mexicano destacó el talento de Franco Colapinto en la Fórmula 1 y se mostró impactado por el respaldo incondicional de la hinchada.

Checo Pérez elogió a Franco Colapinto y a la afición argentina por su apoyo constante en cada carrera.

A pesar de que no fue su mejor temporada, Franco Colapinto continúa demostrando que es uno de los pilotos más talentosos de la Fórmula 1. Durante sus primeras 9 carreras con el equipo Williams, el argentino logró cosechar 5 puntos (fue 8 en Baku y 10 en Austin) mostrando un gran talento al volante.

Y si bien en Alpine el pilarense no consiguió sumar ninguna unidad en 2025, dejó maniobras dignas de un gran piloto. Su buen rendimiento tanto dentro como fuera de la pista le sirvió para ganarse los elogios de diversas figuras dentro del mundo del automovilismo y ahora quien se sumó a esa lista fue Sergio “Checo” Pérez.

El piloto mexicano, que regresará al Gran Circo para la temporada 2026 de la mano de Cadillac (escudería que debuta en la categoría), habló en diálogo con el podcast Cracks y llenó de elogios a Franco Colapinto y también a todo el público argentino, que en cada parte del mundo está apoyándolo carreras tras carrera.

El tremendo elogio de Checo Pérez a Franco Colapinto y la hinchada argentina “Estoy impresionado con la afición argentina, como apoyan a Franco. Es un pilotazo y tiene a todo su país apoyándolo”, lanzó. Luego, le tiró un palito a los hinchas mexicanos: "Es algo que realmente tenemos que aprender de otros países, cómo lo hacen. No solo nuestros pilotos, sino nuestros futbolistas, nuestros atletas en general, deben tener un respaldo constante de la gente", subrayó.

El tremendo elogio de Checo Pérez a Colapinto y la hinchada argentina Cracks Su “difícil” paso por Red Bull En otra parte de la entrevista, Checo Pérez fue consultado sobre su paso por Red Bull y allí lanzó una tajante sentencia sobre los planes de la escudería austríaca y sobre lo que es tener de compañero al tetracampeón del mundo, Max Verstappen: "Ser compañero de Max es muy difícil. Pero ser compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo que hay en la Fórmula 1". No obstante, el piloto aclaró: "Yo sabía a lo que llegaba: este proyecto, Red Bull, está hecho para Max ", sentenció.