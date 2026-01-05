¿Se ilusiona Colapinto? El optimismo del jefe de Alpine sobre el nuevo A526: "Tiene buena pinta"

Steve Nielsen, jefe de equipo de Alpine, y Dave Greenwood, director de carreras, dieron detalles sobre los nuevos avances del auto que manejará el argentino.

Tras quedar en el último puesto en el Campeonato mundial de Constructores, Alpine y Franco Colapinto ya se preparan para una nueva temporada de la Fórmula 1 en la que buscarán dejar atrás el mal rendimiento que mostraron durante las 24 carreras que disputaron en 2025 y volver a competir contra las grandes escuderías.

Para ello, los ingenieros de la escudería francesa comenzaron a trabajar en el A526 desde hace mucho tiempo por lo que podrían tener una gran ventaja con respecto a sus rivales. Además, a partir de esta temporada, los de Enstone comenzarán a utilizar motores Mercedes y es por ello que se rebalsa el optimismo puertas adentro.

Tal es así que hace algunas horas, Pierre Gasly, el compañero de equipo de Colapinto, habló sobre los avances en el nuevo monoplaza y se mostró ilusionado de cara a la nueva temporada: “A veces, para lograr la grandeza hay tomar decisiones difíciles”, comenzó. Y agregó: “Sabía lo que hacíamos durante 2025 (Ndr: Alpine casi no invirtió recursos en la evolución del A525) y siempre tuve esa luz al final del túnel. Si me da mejores resultados el año que viene, literalmente no me importa y todo habrá valido la pena. El próximo auto será mejor”.

El mensaje optimista del jefe de equipo de Alpine sobre el auto que manejará Colapinto en la Fórmula 1 Ahora, quienes también se mostraton optimistas con los nuevos avances fueron Steve Nielsen, jefe de equipo de Alpine y Dave Greenwood, director de carreras. El británico reveló los avances del trabajo de la escudería francesa en las últimas semanas: “El chasis ha superado las pruebas de choque. Es más ligero y más resistente. Tiene buena pinta, pero cualquier equipo que construye algo nuevo te dirá que es bueno. Lo que realmente lo define es lo que ocurre en el circuito”, sentenció.

steve nielsen f1 Steve Nielsen se mostró optimista con el nuevo monoplaza de Alpine. F1 A su vez, también llenó de elogios a todos los ingenieros de la marca gala: “La jornada laboral promedio en la fábrica es de 55 horas por semana porque eso es lo que necesitamos para sacar este coche. Y no tenemos ningún problema con que la gente lo haga”.