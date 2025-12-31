Qué fue de la vida de Jack Doohan tras perder la butaca de Alpine con Colapinto: su nuevo rol en la F1

El 2025 no fue el mejor año para Jack Doohan . A pesar de que comenzó siendo el compañero de Pierre Gasly en Alpine , el piloto australiano no estuvo a la altura en sus seis primeras carreras de la Fórmula 1 y para el GP de Imola, Flavio Briatore decidió sustituirlo y en su lugar ingresó Franco Colapinto.

A partir de ese momento, el hijo de Mick Doohan se mantuvo como piloto reserva de la escudería francesa hasta el final de temporada, manteniendo tareas en pista, pero en un plano secundario dentro del equipo.

Luego de lo que fue una dura temporada para él, Jack Doohan publicó un posteo en sus redes sociales con muchas imágenes de su año deportivo y allí omitió mencionar a Flavio Briatore y Franco Colapinto . Además, el tono general del carrusel, centrado en gestos afectivos y momentos vividos, fue leído rápidamente como una posible despedida del equipo francés.

Con la posibilidad de que deje Alpine , en las últimas horas el medio Planet F1 mencionó que el piloto australiano de 22 años aparece como el gran candidato a piloto reserva en el equipo TGR Haas F1 Team, un cambio totalmente vinculado al fortalecimiento de la alianza entre la escudería estadounidense y Toyota.

Este acuerdo abriría la puerta para que Jack Doohan compatibilice su función como piloto de reserva en Haas con el apoyo técnico y deportivo del coloso automotriz japonés, integrándose a un entorno de trabajo centrado en la evolución de los monoplazas de Oliver Bearman y Esteban Ocon. De acuerdo con los escenarios que se manejan, la estrategia apunta a que Doohan siga vinculado al desarrollo desde el área técnica, utilizando esta estructura como trampolín para impulsar una nueva etapa en su trayectoria y fortalecer su proyección internacional dentro de la Fórmula 1 .

La Súper Fórmula japonesa, la otra opción que tiene Doohan

A su vez, el australiano también tiene otra opción encima de la mesa y es la de correr en la Súper Fórmula japonesa. A pesar de que en sus tres días de prueba en Suzuka con el equipo Kondo Racing tuvo fuertes colisiones en la curva Degner 2, el director de fábrica del equipo nipón, Nobuaki Adachi, respaldó públicamente su potencial a pesar de estos episodios.

“Simplemente ocurrió que Jack tuvo una serie de accidentes, pero es un piloto con mucho potencial. Suzuka en esta época del año es muy difícil, y creo que será capaz de hacer los ajustes necesarios para asegurarse de que no vuelva a suceder la próxima vez. Creo que habría sido desgarrador para él si el último accidente hubiera puesto fin a su test, así que hicimos todo lo posible por devolverlo a la pista. Queríamos realmente que se fuera sin tener una mala impresión, y de algún modo pudimos conseguirlo, de lo cual estoy contento”, sentenció.

jack doohan Doohan volvió a salirse de pista en la curva Degner y terminó golpeando las contenciones. X @F1PitCrew1

En el balance técnico de la jornada, Jack Doohan finalizó noveno entre los 14 pilotos debutantes y ocupó el 26° puesto en la tabla general, quedando a ocho décimas del británico Luke Browning, quien también tomó parte de los ensayos con la misma escudería. Desde el equipo destacaron el valioso feedback aportado por ambos corredores, subrayando que sus informes fueron clave para detectar puntos a corregir de cara a la próxima sesión de pruebas en Suzuka, programada para febrero.