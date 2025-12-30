Alpine apunta alto para la Fórmula 1 2026: revelan el ambicioso objetivo para los autos de Colapinto y Gasly

Alpine tomó una decisión estratégica poco habitual dentro de la Fórmula 1 : cortar de manera anticipada el desarrollo de su monoplaza 2025 para concentrar recursos, tiempo y personal en el proyecto de 2026. El cambio reglamentario que se avecina fue determinante para esa elección.

El impacto fue inmediato en lo deportivo. La escudería de Enstone cerró la temporada con el rendimiento más bajo de la parrilla y finalizó en el último lugar del campeonato de constructores, con una diferencia significativa respecto a sus competidores más cercanos en la tabla.

Lejos de interpretarlo como un retroceso definitivo, dentro del equipo consideran que ese escenario forma parte del plan. La expectativa es que el trabajo adelantado permita volver a competir con regularidad y ofrecer un auto más consistente para Franco Colapinto y Pierre Gasly .

Steve Nielsen , director general de Alpine , fue claro al explicar qué espera del equipo cuando comience la nueva era técnica de la categoría. “Quiero estar compitiendo cada fin de semana y, con suerte, por puntos”, señaló al hacer un balance de la temporada en Abu Dhabi.

El dirigente reconoció que ese estándar estuvo lejos de alcanzarse durante 2025. “Este año no lo hemos logrado. Hemos tenido algún fin de semana aislado en el que hemos luchado por puntos y los hemos conseguido, pero con demasiada frecuencia hemos estado lejos, en la parte trasera, y ese no es el lugar al que pertenece este equipo, no es donde tradicionalmente está Enstone, no es lo que quiere Alpine y no es donde ninguno de nosotros quiere estar. Así que necesitamos luchar en la parte alta de la zona media por puntos todos los fines de semana”, sostuvo.

steve nielsen alpine Steve Nielsen apunta a un año mucho más competitivo para Alpine en la Fórmula 1. X @alpineclub_esp

La ventaja de empezar antes que otros rivales

Mientras Alpine congeló la evolución de su coche, otras estructuras optaron por estirar el desarrollo hasta las últimas carreras, como fue el caso de Haas. Para Nielsen, esa diferencia puede jugar a favor del equipo francés a mediano plazo.

“Cuando veo a Haas, que ha hecho un gran trabajo este año, y los veo introducir una nueva mejora en el coche en Austin, pienso dos cosas. Primero, ‘vaya, eso los va a hacer subir’, pero luego viene la sensación reconfortante de que eso significa que no han tenido el coche de 2026 en el túnel de viento, y eso me da cierta confianza en que deberíamos ser competitivos con ellos el año que viene, ojalá incluso por delante, porque nosotros hemos hecho el cambio antes”, explicó.

El peso del tiempo en el desarrollo técnico

Nielsen remarcó que el trabajo aerodinámico requiere procesos largos y acumulativos. “Los túneles de viento de los equipos funcionan en gran medida con los mismos sistemas, siguen los mismos procesos; es una iteración lenta, con miles de pruebas diferentes hasta dar con las soluciones correctas. Cuanto antes empieces, normalmente todos seguimos una línea que va más o menos en la misma dirección. Cuanto antes te subes a esa línea y empiezas, más rápido progresas”, detalló.

colapinto alpine1 Alpine se enfoca en su modelo 2026. www.francolapinto.com

En esa misma línea, advirtió sobre las consecuencias de iniciar tarde. “Subirte tarde, porque todos tenemos razones muy similares, debería ser —espero— una penalización para ellos. Pero, como dije, el año que viene en Bahréin, cuando todos hagamos las tandas largas y hagamos los cálculos, lo veremos”.

El nuevo escenario con motores Mercedes

A partir de 2026, Alpine dejará de utilizar unidades Renault y pasará a ser cliente de Mercedes, un cambio que permitirá medir su rendimiento frente al equipo oficial, McLaren y Williams. Nielsen sabe que la comparación será inevitable.

“Primero tenemos que dar ese salto adelante y luego, por supuesto, se nos medirá frente a los otros tres equipos Mercedes, y espero que no seamos el cuarto de los cuatro. Pero mientras demos el salto a la zona media, el resto es simplemente el orden natural de las cosas a partir de ahí, y si tenemos que desarrollar el coche, que por supuesto lo haremos, iremos subiendo. Pero sí, hay otros tres equipos frente a los que se nos va a medir directamente”, concluyó.

Colapinto 2026 Franco Colapinto y Pierre Gasly, pilotos titulares de Alpine par la temporada 2026. www.francolapinto.com

Con un proyecto completamente enfocado en la nueva reglamentación, Alpine confía en que la apuesta realizada comience a reflejarse en resultados cuando la Fórmula 1 abra el calendario 2026.