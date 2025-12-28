Según un informe, Jack Doohan tuvo un pésimo rendimiento y fue reemplazado en Alpine por culpa de Colapinto

Un ranking de rookies elaborado por The Athletic sugiere que la presencia del piloto argentino condicionó el paso de Jack Doohan por la escudería francesa.

El cierre de la temporada 2025 de la Fórmula 1 dejó varios balances abiertos en Alpine, pero uno de los más discutidos tiene que ver con la gestión de sus jóvenes pilotos. La salida anticipada de Jack Doohan y la consolidación de Franco Colapinto continúan generando análisis dentro y fuera del paddock.

En ese contexto, The Athletic publicó un exhaustivo informe sobre los debutantes del último campeonato y ubicó al australiano en el fondo de la tabla de rendimiento. Más allá de los resultados deportivos, el artículo hizo hincapié en un aspecto determinante: la presión psicológica que habría sufrido ante la presencia latente del piloto argentino.

Con Colapinto encaminado a convertirse en una de las caras de Alpine para 2026, el informe reavivó el debate sobre si Doohan tuvo realmente margen para desarrollarse en un entorno marcado por la competencia interna.

Un escenario adverso para Jack Doohan desde el inicio Según The Athletic, el problema no se limitó a lo que ocurrió en pista. El artículo remarca que “incluso antes de que comenzara su primera temporada completa en la F1, la presión ya aumentaba. Esto se debió al fichaje de Colapinto como piloto reserva por parte de Alpine en enero”, una decisión que habría alterado el clima interno del equipo.

jack doohan Jack Doohan fue piloto titular de Alpine las primeras seis carreras de la temporada. Instagram @ jackdoohan La sensación, de acuerdo con el análisis, era que el australiano competía contra el cronómetro y contra una figura que ganaba terreno carrera tras carrera, aun sin estar oficialmente en la grilla.