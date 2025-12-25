Franco Colapinto tiene algo especial y Lewis Hamilton lo sabe: la historia de admiración que los une

En la Fórmula 1 conviven el pasado, el presente y el futuro. En una misma parrilla pueden encontrarse pilotos que crecieron viendo a otros hacer historia y leyendas que, con el paso del tiempo, empiezan a cruzarse con quienes representan la nueva generación. Tal es el caso de Franco Colapinto y Lewis Hamilton , que plasmaron tanto en la pista como fuera de ella una relación de respeto y admiración.

Para el piloto argentino, que hasta este año fue considerado “rookie” , compartir pista con el siete veces campeón del mundo no es solo una experiencia deportiva, sino también un hecho cargado de significado. Hamilton fue parte del paisaje formativo de Colapinto , una referencia permanente durante su crecimiento como piloto, mucho antes de imaginar que algún día competirían rueda a rueda.

Ese vínculo, que nació desde la admiración, comenzó a tomar forma real en 2024, cuando Colapinto debutó en la Fórmula 1 . Desde entonces, los encuentros entre ambos fueron sumando capítulos que exceden el resultado y hablan de reconocimiento y una transición generacional que ya está en marcha.

El primer gran punto de contacto llegó en Bakú durante 2024, cuando Colapinto logró su mejor actuación inicial en la categoría. En una carrera exigente, el argentino resistió la presión de un auto superior y sostuvo su posición frente a Hamilton, una situación que llamó la atención dentro y fuera de la pista.

Finalizada la competencia, el heptacampeón dejó un mensaje que rápidamente dio la vuelta al mundo: “Es muy genial ver a chicos tan talentosos sumándose y corriendo muy bien. Oliver (Bearman) hizo un gran trabajo, correr con él fue duro pero justo. Y no me acuerdo el nombre del otro chico, el de Williams... ¡ Colapinto ! Él hizo un gran trabajo”.

Colapinto vivió un emocionante momento con Lewis Hamilton. Foto: @francolapinto Franco Colapinto recibió el rápido apoyo de su ídolo, Lewis Hamilton, tras su debut en la Fórmula 1. Foto: @francolapinto

Ese gesto tuvo continuidad fuera del circuito. A través de las redes sociales, Hamilton volvió a felicitar al argentino, quien respondió con palabras que reflejaron la dimensión personal del momento: “Lewis, haberte estrechado la mano después del a carrera fue uno de los momentos más especiales de mi vida. Realmente aprecio el respeto que demostraste. Tengo muchas ganas de volver a encontrarme con vos en la pista pronto”.

La maniobra más recordada entre Franco Colapinto y Lewis Hamilton

Pero la historia no se detuvo en los gestos. En el Gran Premio de Brasil de ese mismo año, bajo condiciones climáticas extremas, llegó una imagen que terminó de sellar el vínculo deportivo: Colapinto superó a Hamilton en plena lluvia, en la S de Senna, en una maniobra que encendió al público y marcó un antes y un después en su corta trayectoria en la Fórmula 1.

La recordada maniobra entre Colapinto y Hamilton en Brasil La recordada maniobra entre Colapinto y Hamilton en Brasil

Ese adelantamiento simbolizó algo más profundo que una posición ganada: fue la confirmación de que el piloto argentino ya no solo comparte pista con su ídolo, sino que puede competir de igual a igual.

ídolo, rival y referente

No es casualidad que, cuando se le pidió que nombrara a los pilotos que más admira en la historia de la categoría, Colapinto nombrara a Hamilton en su Top 3 junto a Juan Manuel Fangio y Ayrton Senna. “Son los pilotos que más admiro, los pilotos con los que crecí y los que fueron mis héroes desde muy pequeño”, aseguró.

hamilton colapinto.jpg Lewis Hamilton (Ferrari) junto a Franco Colapinto (Alpine). F1

Hamilton, que a pesar de no haber tenido una buena temporada con Ferrari no tiene que darle explicaciones a nadie, le dio un voto de confianza a Colapinto en un deporte extremadamente competitivo en donde no es fácil fiarse de alguien. Algo intuye, se le nota en sus miradas y la forma en que se dirige a Franco, que tampoco tuvo un año fácil pero sigue ganándose el respeto de los que realmente saben.