La fuerte banca de Flavio Briatore a Colapinto: "Todos consideramos que es el ideal para el asiento"

El empresario italiano llenó de elogios a Colapinto y le transmitió toda su confianza de cara a la temporada 2026 con Alpine.

Franco Colapinto cerró la temporada 2025 de la Fórmula 1 sin sumar ningún punto con su Alpine. Sin embargo, sus buenas actuaciones, con un pobre A525, se ganó el segundo asiento en la escudería francesa para 2026 en donde se vendrá una temporada con muchos cambios en los monoplazas y en el reglamento técnico.

Mientras los pilotos aprovechan sus vacaciones, todas las escuderías ya trabajan en el armado del nuevo auto que saldrá a la pista del 26 de enero al 30 de enero en los test de pretemporada en el circuito de Barcelona para luego (6 de marzo) darle comienzo a una nueva temporada de la F1 que iniciará con el Gran Premio de Australia.

A pesar de que los autos no giran sobre la pista, los protagonistas del Gran Circo siguen hablando con los medios y en esta ocasión quien tomó la palabra fue Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine. El empresario italiano habló sobre Colapinto y destacó la gran evolución que tuvo a lo larga de la temporada. Además, le dio toda su confianza para el 2026.

Flavio Briatore salió a bancar a Colapinto “Pasé mucho tiempo con Franco y he visto un cambio en él. Su madurez en los últimos meses cambió por completo. Entiende lo que hace con el equipo, con la ingeniería; me ha sorprendido mucho. Al principio, había mucha gente en el equipo que no estaba convencida del rendimiento de Franco”, comenzó.