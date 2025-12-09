El tajante análisis de Flavio Briatore sobre el año de Alpine: "Ha sido una temporada larga y..."

Flavio Briatore analizó la floja temporada que tuvo la escudería francesa y palpitó lo que se vendrá para el próximo año en la Máxima.

Lo dijo Franco Colapinto al terminar último en el GP de Abu Dhabi: “Gracias a Dios se terminó este año”. Esa frase dejó en claro el rendimiento de Alpine durante la temporada 2025, en donde terminó en el último lugar en el campeonato de constructores al sumar 22 puntos (todos de Pierre Gasly).

Esta pésima temporada para la escudería francesa repercute en los ingresos económicos que tendrá para el próximo año, donde habrá una revolución técnica tanto en el reglamento como en los monoplazas. Y ante ello, el equipo con sede en Estone sabe que está obligado a dar un giro importante y volver a pelear contra las grandes marcas (McLaren, Ferrari, Red Bull y Mercedes).

El contundente análisis de Flavio Briatore sobre el 2025 de Alpine Ahora, quien hizo un tajante análisis sobre el rendimiento de Alpine durante 2025 fue Flavio Briatore. El empresario italiano que tomó las riendas del equipo a mitad de temporada no pudo hacer mucho para revertir el flojo momento que tuvo el A525 y así lo describió con un mensaje claro: “El resultado del domingo probablemente resume nuestra temporada, en la que el coche no ha sido lo suficientemente competitivo. Ha sido una temporada larga y, a menudo, difícil para todos en el equipo”.

"Sé que todos están ansiosos y motivados por dejar atrás esta campaña y muy dispuestos a esforzarse al máximo para que la próxima sea aún más exitosa", añadió.