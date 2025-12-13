El tremendo elogio del jefe de Alpine a Colapinto y Gasly: "Han sido mejores que..."

Steve Nielsen, jefe de Alpine, destacó el rendimiento de sus dos pilotos a pesar de que el monoplaza no estuvo a la altura durante toda la temporada.

La temporada 2025 de la Fórmula 1 fue un completo desastre para Alpine. El equipo que tiene a Franco Colapinto y Pierre Gasly como sus dos pilotos titulares terminó última en el campeonato de constructores con tan solo 22 puntos (todos los consiguió el francés).

Ahora, de cara al 2026, en lo que será un cambio histórico en la Máxima por las modificaciones en el reglamento y en los autos, la escudería francesa buscará revertir lo que ocurrió este año y es por ello que ya se preparan para volver a pelear contra los equipos de renombre (McLaren, Red Bull, Mercedes y Ferrari).

El elogio de Steve Nielsen a Colapinto y Gasly A pesar de que no fue su mejor año individualmente, Colapinto y Gasly recibieron un gran elogio por parte de Steve Nielsen, el jefe de Alpine y quien aprovechó para dejarles unas palabras motivadoras de cara a lo que se viene: “Pienso que los dos pilotos que tenemos ahora han sido mejores que sus autos. La brutal realidad es que nuestro coche no fue lo suficientemente rápido”, sentenció en diálogo con La Nación.

steve nielsen alpine Steve Nielsen alzó la voz y llenó de elogios a Colapinyo y Gasly. X @alpineclub_esp Por otra parte, Nielsen dejó en claro que el equipo ya se encuentra enfocado en la próxima temporada y destacó la necesidad de armar un monoplaza competitivo: “Necesitamos hacer un coche mucho mejor. Veremos si nuestros pilotos son capaces de estar a la altura de él”, lanzó.