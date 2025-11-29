El tremendo elogio de Steve Nielsen a Franco Colapinto: "Está en ese camino y vamos a..."

Steve Nielsen, el director de Alpine, habló sobre el aporte en el proyecto del 2026 que le puede brindar el piloto argentino y allí lo llenó de elogios.

Franco Colapinto comienza a cerrar la temporada 2025 de la Fórmula 1. El piloto argentino se encuentra disputando el Gran Premio de Qatar y además de esta carrera solo queda el GP de Abu Dabi del próximo fin de semana.

Luego, el argentino tendrá casi cuatro meses para comenzar a prepararse de cara al revolucionado escenario que se viene para 2026, cuando la Máxima categoría del autovilismo estrene una nueva generación de autos y con muchos cambios en el reglamento.

Ante ello, quien se refirió al aporte en el proyecto que le puede brindar Franco Colapinto fue Steve Nielsen, el director de equipo de Alpine. En la previa de la clasificación al GP de Qatar, el británico se mostró cauto, pero lleno de elogios al pilarense de 22 años.

El tremendo elogio de Steve Nielsen a Franco Colapinto “Franco está al principio de su carrera. Está en una fase de aprendizaje. Hay fines de semana en los que estoy seguro de que le gustaría volver y hacer las cosas de forma diferente, y otros en los que tiene más éxito. Pero es un proceso de aprendizaje, como cuando aprendes algo por primera vez. Está en ese camino y vamos a ayudarlo en el proceso”, lanzó.