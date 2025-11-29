Presenta:
Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 y largará desde el puesto 20° en el Gran Premio de Qatar. Foto: @AlpineF1Team
En Vivo

En vivo: Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 y largará P20 en el Gran Premio de Qatar

Franco Colapinto no pudo mejorar sus tiempos y con un giro de 1:21.127, el piloto de Alpine quedó eliminado en la Q1 y saldrá desde el puesto 20°.

MDZ Deportes

Luego de concluir en la última posición en la carrera Sprint, Franco Colapinto vuelve a salir a la pista en Lusail. En esta ocasión, el piloto de Alpine disputará la clasificación del Gran Premio de Qatar a las 15:00 (hora de Argentina) con el objetivo de quedar lo más arriba posible en la parrilla de salida para la carrera de este domingo a las 13:00 horas.

El minuto a minuto de Colapinto en la qualy del GP de Qatar

Live Blog Post

Los eliminados de la Q1

16 - Yuki Tsunoda (Red Bull)

17 - Esteban Ocon (Haas)

18 - Lewis Hamilton (Ferrari)

19 - Lance Stroll (Aston Martin)

20 - Franco Colapinto (Alpine)

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1994833789294710846&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Franco Colapinto eliminado en la Q1 y saldrá desde el puesto 20°

El argentino no pudo mejorar sus tiempos y con un giro de 1:21.127, el piloto de Alpine quedó eliminado en la Q1 y saldrá desde el puesto 20°. Por su parte, Pierre Gasly logró meterse en la Q2 al quedar 5°.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1994834328430559406&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Vuelve Franco Colapinto con goma roja nueva

El argentino irá por su último intento para entrar a la Q2, después de dos giros en los que se fue afuera de los límites de la pista.

Live Blog Post

Tiempo altísimo de Colapinto en su primera vuelta rápida

Ahora sí, el piloto argentino marcó su primer tiempo de 1:22.378 con las gomas blandas y por el momento está quedando eliminado en la Q1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1994832655167201702&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Tiempo de vuelta anulado a Colapinto

Le quitaron la vuelta a Colapinto por haber excedido los límites de pista. Por el momento es el único que no tiene un tiempo marcado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1994831338445131845&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Tiempo altísimo de Colapinto en su primera vuelta rápida

El piloto argentino marcó su primer tiempo de 1:22.080 con las gomas blandas y por el momento está ubicado en el puesto 15°.

Te podría interesar

Archivado en

Te recomendamos