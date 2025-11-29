En vivo: Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 y largará P20 en el Gran Premio de Qatar
Franco Colapinto no pudo mejorar sus tiempos y con un giro de 1:21.127, el piloto de Alpine quedó eliminado en la Q1 y saldrá desde el puesto 20°.
Luego de concluir en la última posición en la carrera Sprint, Franco Colapinto vuelve a salir a la pista en Lusail. En esta ocasión, el piloto de Alpine disputará la clasificación del Gran Premio de Qatar a las 15:00 (hora de Argentina) con el objetivo de quedar lo más arriba posible en la parrilla de salida para la carrera de este domingo a las 13:00 horas.