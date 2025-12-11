Flavio Briatore fue contundente respecto del año de Franco Colapinto en Alpine: "Realmente me ha..."

Flavio Briatore volvió a referirse al rendimiento de Franco Colapinto tras el cierre de la temporada 2025 de Fórmula 1 . El asesor ejecutivo de Alpine analizó el progreso del piloto argentino y subrayó la mejora que mostró en las últimas competencias del año.

El segundo año de Colapinto en la máxima categoría estuvo atravesado por dificultades de adaptación al funcionamiento del A525 y por un rendimiento irregular del monoplaza. Aun así, el argentino logró recomponerse y, desde la mitad del campeonato, empezó a acercarse —y por momentos superar— a Pierre Gasly, su compañero de equipo.

Ese salto de calidad fue ponderado por Briatore , quien describió una “transformación completa” en el piloto argentino durante 2025. También admitió que, en los inicios, dentro de Alpine existían dudas sobre su nivel, aunque esas percepciones cambiaron con el correr de las carreras.

“Pasé mucho tiempo con Franco y vi un cambio importante en él. La madurez que mostró en el último tiempo lo transformó por completo: entiende cuál es su función en el equipo y realiza un trabajo muy eficiente. Realmente me ha sorprendido”, declaró Briatore al portal Last Word on Sports tras el GP de Abu Dhabi.

Flavio Briatore elogió a Colapinto y afirmó que es “el piloto ideal” para Alpine en 2026.

El directivo recordó que “al principio, mucha gente dudaba de su potencial”, pero que él eligió confiar en el argentino. “Demostró con sus resultados que es el piloto indicado para nuestro equipo, el compañero ideal para Pierre ( Gasly )”, señaló.

Un cierre de año sólido y sin errores

Briatore remarcó la consistencia que mostró Colapinto en las últimas fechas, especialmente en relación con Gasly. Señaló que el argentino mantuvo una conducción limpia y “sin errores”, lejos de incidentes o maniobras arriesgadas. Además, destacó que en varias tandas logró igualar o incluso mejorar los tiempos de su compañero.

“Si nos fijamos en las últimas carreras, no cometió errores, pilotó muy bien y no se vio involucrado en incidentes. Estuvo muy cerca de Gasly, dos décimas por arriba y por abajo según el caso, e incluso llegó a superarlo. Hizo un gran trabajo”, añadió Briatore.

Objetivos de Alpine para 2026

Por último, el asesor reiteró su compromiso de ofrecerles a Colapinto y Gasly un coche competitivo para la próxima temporada. Aseguró que el equipo trabajará para aprovechar cada oportunidad y ser protagonista desde el inicio.

“Tenemos una gran dupla de pilotos, y mi responsabilidad es brindarles el mejor coche posible para la próxima temporada. Debemos aprovechar todas las oportunidades y trabajar para ser protagonistas desde la primera salida a pista”, concluyó.

La Fórmula 1 volverá a la actividad entre el 26 y 30 de enero, cuando se desarrollen las pruebas privadas de pretemporada para 2026 en el Circuit de Barcelona-Catalunya.