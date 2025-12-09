Cómo le fue a Alpine en el primer día de los test de postemporada y por qué no corrió Franco Colapinto

La temporada 2025 de la Fórmula 1 llegó a su cierre con el título de Lando Norris , pero la actividad no se detuvo. Este martes se puso en marcha el primer día de test de postemporada en el circuito de Yas Marina, donde los equipos comenzaron a recopilar datos con miras al 2026.

Alpine estuvo presente con dos pilotos: Pierre Gasly —a bordo de un monoplaza modificado con neumáticos adaptados para simular el A526— y Kush Maini, quien manejó el modelo correspondiente a 2025. El francés terminó en el puesto 20 y el indio culminó 22°, en una jornada dominada por el estadounidense Jak Crawford, autor de un tiempo de 1:23.766 con el Aston Martin.

El arranque de los ensayos dejó varios registros relevantes: Paul Aron, en el Sauber C45, se ubicó segundo, mientras que Isack Hadjar completó sus primeras vueltas en el Red Bull. McLaren y Ferrari pusieron en pista a sus pilotos titulares y Pato O’Ward tuvo su participación a bordo del auto del equipo de Woking.

A su vez, George Russell y Max Verstappen fueron autorizados a omitir la jornada inicial. Fernando Alonso y Lance Stroll tampoco rodaron.

Franco Colapinto , quien continuará como piloto titular de Alpine en 2026, no participó de los test de postemporada. La escudería optó por que Gasly y Maini lideraran la actividad, en un día centrado en la evaluación de la nueva gama de neumáticos que Pirelli introducirá la próxima temporada.

Maini, que en 2026 disputará su cuarto año en Fórmula 2 con ART GP, acompañó a Gasly en las pruebas y cerró el día en el puesto 22 sobre 25 autos. El argentino no fue el único ausente: Alonso, Stroll, Verstappen y Russell también estuvieron fuera del programa.

Kush Maini Kush Maini, uno de los dos pilotos designados por Alpine para la jornada de pruebas en Abu Dhabi. X @AlpineF1Team

Además, Alpine cedió a Paul Aron —miembro de su academia— para que se subiera al Sauber, con el que marcó el segundo mejor tiempo de la sesión.

Colapinto finalizó la temporada con 17 Grandes Premios disputados y un 11° puesto en Países Bajos como mejor resultado, sin sumar puntos.

Así quedaron las posiciones en los ensayos