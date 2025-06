Lewis Hamilton advirtió sobre la presión que enfrenta Franco Colapinto en la Fórmula 1: "Nunca..."

“Tenemos la presencia de las redes sociales y el abuso en línea que antes no estaba cuando yo llegué a la categoría. Ha sido increíble ver la madurez con la que los jóvenes pilotos se han adaptado y cómo lograron soportar esa presión, porque no es fácil de afrontar”, explicó Hamilton .

En ese sentido, recordó sus propios inicios en McLaren: “Cuando yo debuté en 2007, parecía que me estaban lanzando al fondo del pozo sin tener las habilidades necesarias, pero esta actividad en línea que hay ahora no existía en ese momento, y eso me parece significativo”.