Penalizaciones en la Fórmula 1 2025: qué piloto quedó al borde de la suspensión y cómo le fue a Colapinto

La Fórmula 1 no se define únicamente por adelantamientos, estrategias o campeonatos. Detrás del espectáculo existe un sistema disciplinario que regula el comportamiento de los pilotos y que, temporada tras temporada, ofrece datos reveladores sobre estilos de conducción, niveles de riesgo y capacidad de control bajo presión.

En 2025, la FIA repartió un total de 62 puntos de penalización a lo largo del campeonato, una cifra apenas inferior a la del año anterior, pero con una distribución muy desigual entre los protagonistas de la Máxima.

Mientras algunos pilotos completaron el calendario sin una sola mancha en su superlicencia , otros convivieron con sanciones frecuentes y errores reiterados. Entre estos últimos, un nombre se destacó con claridad y terminó encabezando una estadística que ningún corredor quiere liderar.

Oliver Bearman fue el piloto que más puntos de penalización acumuló durante la temporada 2025. El británico (Haas), sumó diez unidades y quedó peligrosamente cerca del límite que deriva en una suspensión automática . El dato resulta significativo por varios motivos. En primer lugar, porque se trata de un piloto joven, aún en proceso de adaptación a la categoría. Y en segundo término, porque heredó un asiento que en temporadas anteriores ya había sido foco de sanciones, como ocurrió con Kevin Magnussen.

Bearman terminó el año a solo dos puntos del umbral de los doce , una cifra que obliga a perder una carrera. Esa situación lo deja bajo observación de cara al inicio de la próxima temporada, donde cualquier error adicional podría tener consecuencias inmediatas.

ollie bearman Oliver Bearman fue el piloto con más penalizaciones de la Fórmula 1 2025. Instagram @olliebearman

Errores clave que marcaron su temporada en la Fórmula 1

Las sanciones de Bearman no llegaron de manera aislada, sino en episodios puntuales que evidenciaron problemas de cálculo y lectura de carrera. Uno de los momentos más críticos se dio en Mónaco, donde fue penalizado con dos puntos por adelantar a Carlos Sainz bajo bandera roja.

Silverstone fue aún más costoso. En una sesión neutralizada, el británico perdió el control de su monoplaza en el pit lane y dañó severamente su Haas. Los comisarios consideraron la maniobra especialmente peligrosa y le aplicaron cuatro puntos de penalización.

La maniobra en Silverstone que le valió una dura sanción a Oliver Bearman La maniobra en Silverstone que le valió una dura sanción a Oliver Bearman

El historial del año se completó con una colisión con Sainz en Monza, que le costó otros dos puntos, y sanciones menores en Brasil y Abu Dhabi por conducción inapropiada en situaciones de duelo. La suma de estos errores explica por qué Bearman terminó siendo el mayor infractor de la temporada.

Quiénes completan el podio

Detrás de Bearman aparece Yuki Tsunoda, quien cerró el año con ocho puntos de penalización. Entre sus infracciones se incluye un adelantamiento bajo bandera roja, una falta grave que la FIA castiga sin concesiones. Curiosamente, el panorama de Tsunoda contrasta con el de 2024, cuando no había sumado ni un solo punto.

Liam Lawson y Lance Stroll comparten el tercer escalón entre los infractores, aunque con un margen considerable respecto a Bearman. Ninguno de los dos estuvo cerca del límite de suspensión, pero sí acumuló sanciones que reflejaron un año irregular.

Los que atravesaron 2025 sin sanciones

En el polo opuesto se ubican los pilotos que lograron completar la temporada sin recibir ningún punto de penalización. Fueron cinco en total: Lando Norris, George Russell, Nico Hülkenberg, Isack Hadjar y Fernando Alonso.

El caso de Norris sobresale por su contexto. Tras consagrarse campeón del mundo, el británico de McLaren no solo sostuvo su rendimiento deportivo, sino que también mostró una conducción impecable desde el punto de vista reglamentario, haciendo literalmente “borrón y cuenta nueva”.

Fernando Alonso protagonizó una transformación notable. Luego de comenzar temporadas anteriores con una carga importante de sanciones, en 2025 no cometió ninguna infracción sancionable y llegará a 2026 con la superlicencia limpia.

Franco Colapinto, precisión en un entorno al límite

En ese grupo de pilotos prolijos, Franco Colapinto se destacó con números propios. El argentino cerró la temporada con apenas un punto de penalización, una cifra mínima si se tiene en cuenta su estilo combativo y su frecuente presencia en maniobras de adelantamiento.

La única sanción que recibió ocurrió en el Gran Premio de Austria, cuando los comisarios entendieron que obligó a Oscar Piastri a salir de la pista. Ese punto tiene fecha de vencimiento: caducará el 29 de junio de 2026.

La maniobra entre Franco Colapinto y Oscar Piastri en Austria

El dato no es menor. Colapinto iniciará la próxima temporada con amplio margen reglamentario, sin la presión de una posible suspensión y con total libertad para competir rueda a rueda. En un año donde las colisiones fueron la causa principal de sanción, su capacidad para evitar errores graves resultó uno de sus mayores méritos.

Cómo funcionan los puntos de penalización en la Fórmula 1

El sistema de puntos de penalización forma parte del reglamento deportivo de la FIA y se aplica directamente sobre la superlicencia de los pilotos. Cada infracción puede implicar una determinada cantidad de puntos, que permanecen activos durante 12 meses.

Al alcanzar las 12 unidades dentro de ese período, el piloto recibe automáticamente una suspensión por una carrera. Las sanciones pueden deberse a colisiones, conducción peligrosa, adelantamientos bajo bandera roja, cambios reiterados de trayectoria o infracciones fuera de la pista. En 2025 no se registraron suspensiones automáticas, aunque varios pilotos estuvieron muy cerca de cruzar ese límite.