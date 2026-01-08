Mendoza "soborna" a Franco Colapinto con un regalo especial: "Es solo el principio"

Mendoza volvió a mover fichas para tentar a Franco Colapinto como invitado de lujo. En las últimas horas, Aníbal Colapinto , padre del piloto argentino de Fórmula 1 , compartió en su cuenta de Instagram un regalo que llegó desde la provincia y que reavivó la expectativa por una futura visita.

Se trata de una caja de vinos acompañada por una nota firmada por Gabriela Testa , presidenta del Ente Mendoza Turismo ( Emetur ), con un mensaje directo y simbólico. El obsequio fue presentado como una forma de acercarle al piloto “un pedacito” de la identidad mendocina, mientras se renueva la invitación para que conozca la provincia en persona.

"Franco, Mendoza te espera. Mientras tanto, queríamos acercarte un pedacito de nuestra tierra a través de estos vinos, nacidos del mismo espíritu de pasión, esfuerzo y dedicación que te define", indica la nota que fue compartida por Aníbal Colapinto en Instagram. "Esta caja es solo un anticipo: las puertas de Mendoza quedan abiertas para cuando quieras y puedas venir a vivirla en primera persona".

El gesto no es aislado. A fines de diciembre, Franco Colapinto había generado expectativa al revelar en una conferencia de prensa que tenía intenciones de viajar a la Argentina y que uno de los destinos que más le atraía era Mendoza. Incluso, fue más allá al mencionar que invitaría a Max Verstappen a conocer la provincia.

“Mendoza me gusta, a Max lo traemos a Mendoza que le gusta mucho el gin tonic, pero hay que hacerle probar el vino, uno bueno”, dijo el piloto argentino ante la consulta de una influencer, en una frase que rápidamente se viralizó.

Video, humor y redes para insistir con la invitación

Tras esas declaraciones, desde el Ente Mendoza Turismo reaccionaron con rapidez y lanzaron un video promocional protagonizado por Mike Amigorena, referente de la campaña “Manso destino”. En el clip, el actor mendocino se dirige directamente al piloto con un mensaje cargado de humor: "Franco querido, Mendoza te espera. Venite con Max (Verstappen) y con Lewis (Hamilton) y lo sumergimos a una cuba de malbec para que sepa realmente lo que es el elixir del mundo. Vení, vení que te esperamos todos los mendocinos". El video fue acompañado por un mensaje en redes que buscó amplificar el alcance de la invitación: "@francolapinto @maxverstappen1 @lewishamilton Mendoza los espera. ¿Nos ayudan a etiquetarlos para que vengan a disfrutar de manso destino?".

Ahora, con el nuevo regalo y la carta personalizada, Mendoza volvió a dejar en claro que espera la visita de Colapinto con los brazos abiertos.