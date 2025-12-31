El viaje que imaginó Colapinto a Mendoza y la reacción del Gobierno para promocionar la provincia

En las redes sociales del Ente de Turismo aprovecharon unas declaraciones de Franco Colapinto para promocionar la provincia. ¿Qué dijo el piloto?

Hace unos días, el piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, brindó una conferencia de prensa en la que contó que le gustaría realizar un viaje a la Argentina y que el destino preciso sería Mendoza. Al mismo tiempo, destacó que invitaría a Max Verstappen a conocer la provincia y aseguró que lo llevaría a probar el vino, más allá de que "a él le gusta el gin tonic".

"Mendoza me gusta, a Max lo traemos a Mendoza que le gusta mucho el gin tonic, pero hay que hacerle probar el vino, uno bueno", dijo ante la consulta de una influencer.

Desde el Ente Mendoza Turismo reaccionaron rápido a las declaraciones del piloto pilarense y armaron un video que fue compartido en las redes sociales, por supuesto, con Mike Amigorena como protagonista.

"Franco querido, Mendoza te espera. Venite con Max (Verstappen) y con Lewis (Hamilton) y lo sumergimos a una cuba de malbec para que sepa realmente lo que es el elixir del mundo. Vení, vení que te esperamos todos los mendocinos", expresa el actor mendocino que es quien encabeza la campaña "Manso destino", con la que el Gobierno promociona el turismo local.

El video fue acompañado por un breve texto en donde citan las cuentas oficiales de los pilotos para hacerles llegar el mensaje: "@francolapinto @maxverstappen1 @lewishamilton Mendoza los espera. ¿Nos ayudan a etiquetarlos para que vengan a disfrutar de manso destino?"