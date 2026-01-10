Se terminó la primera semana del Rally Dakar: quiénes son los argentinos que llegan mejor a la recta final

El Rally Dakar 2026 hace una pausa estratégica este sábado en Riad, sede del día de descanso tras una primera semana demoledora en Arabia Saudita . El balance para la armada argentina es altamente positivo: nueve festejos parciales y apenas una baja en un recorrido inicial que castigó sin piedad a máquinas y pilotos.

Aunque por ahora ningún competidor nacional encabeza las clasificaciones generales, hay cuatro nombres que se mantienen en zona de protagonismo y llegan bien perfilados para la definición del próximo sábado en Yanbu, punto final de la prueba más extrema del calendario motor.

Entre las motos se destaca Luciano Benavides . En su primer Dakar sin compartir estructura con su hermano Kevin —bicampeón de la categoría, hoy reconvertido a Challenger—, el salteño se consolidó como animador de peso. A bordo de la KTM oficial número 77 ocupa el tercer lugar, a 10 minutos y 15 segundos de la punta, viene de imponerse en el cierre de la exigente etapa maratón y muestra una evolución constante desde el inicio.

El camino no será sencillo: enfrente aparecen el australiano Daniel Sanders, vigente campeón, compañero de equipo y principal referencia hasta el momento, además de las Honda oficiales del estadounidense Ricky Brabec y del español Tosha Schareina. Aun así, Benavides se mantiene como serio aspirante, al menos, a subirse al podio.

En Challenger, la ilusión también tiene acento cordobés. Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini , campeones mundiales y vencedores del Dakar 2025, volvieron a meterse de lleno en la pelea. Con el Taurus #3000 del equipo Vertical Motorsport ya celebraron una etapa y marchan segundos en la general, a solo 4 minutos y 57 segundos del binomio español integrado por Pau Navarro y Jan Rosa.

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, protagonistas de la Etapa 4 del Dakar 2026 en la categoría Challenger. Instagram @valepertegarini

La categoría T3 ofreció hasta aquí un desarrollo inestable y lleno de vaivenes entre los principales candidatos, lejos de la solidez mostrada por los argentinos en la edición pasada. En ese contexto, también aparece con chances el mendocino Bruno Jacomy, navegante del chileno Lucas del Río, ubicados terceros a 25m54.

El tercer foco de atención nacional está puesto en Benjamín Pascual, referente del Dakar Future Mission 1000, el laboratorio del rally para tecnologías sustentables. Campeón en 2025, el cordobés y su motocicleta eléctrica del equipo Segway se posicionan segundos tras un recorrido especial de 1.071 kilómetros cronometrados y más de 4.000 de enlace, muy por debajo del kilometraje total del resto de las divisionales.

Pascual lideró la clasificación hasta el viernes, cuando fue superado por el camión híbrido MAN —alimentado con biodiésel e hidrógeno— de los españoles Jordi Juvanteny, José Luis Criado y Xavier Ribas, favorecidos por una mayor autonomía frente a las siete motos eléctricas en competencia.

benjamin pascual1 Benjamín Pascual uno de los candidatos a ganar en el Mission 1000 del Rally Dakar 2026. Instagram @benjamin.pascual30

El Rally Dakar entra en su etapa final

Con 4.354 kilómetros aún por recorrer y más de la mitad del desafío pendiente, el Dakar se encamina hacia su tramo más incierto. El desierto saudí, con sus dunas traicioneras y sectores de piedra, promete jornadas imprevisibles, a lo que se suma otra etapa maratón sin asistencia, con noche incluida en pleno desierto. En ese escenario extremo, la esperanza argentina sigue viva: hay argumentos suficientes para soñar con que la bandera celeste y blanca vuelva a flamear en la cima, como ya ocurrió once veces en la historia del rally más duro del mundo.

Así se ubican todos los argentinos en el Dakar 2026

Motos

El salteño Luciano Benavides (#77), 3° a 10m15 con la KTM del equipo oficial. Ganó la etapa del jueves.

El neuquino Juan Santiago Rostán (#49), 25° con su KTM privada, a 5h25m25.

El riocuartense Leonardo Cola (#37), 38° con otra KTM de atención privada, a 7h42m36.

Autos

Ultimate

Eduardo Blanco, navegante argentino radicado en España junto a Jesús Calleja (#244), abandonó tras un vuelco con la Santana T1+ en la etapa 5, sin consecuencias físicas.

Challenger

Los cordobeses Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini (#300), la pareja de General Cabrera campeona del mundo y última vencedora, 2° a 4m57 con el Taurus del Vertical Motorsport. Tienen una victoria de etapa.

El mendocino Bruno Jacomy, navegante del chileno Lucas Del Río (#338), 3° con el Taurus del BBR Motorsport, a 25m54. Ya triunfaron en dos parciales.

David Zille, pampeano de Colonia 25 de Mayo, y el cordobés Sebastián Cesana (#305) van 5°, también con un Taurus del BBR Motorsport, a 1h23m39. Ganaron una etapa.

6° aparece el navegante Augusto Sanz, bombero voluntario de Exaltación de la Cruz, junto a la neerlandesa Puck Klaasen (#302) en un KTM X-Bow del GRally Team, a 1h39m22, con una etapa en el bolsillo.

Kevin Benavides va 14° a 3h39m28, con el sanjuanino Lisandro Sisterna como copiloto. Es la primera experiencia del salteño en cuatro ruedas sobre un Taurus #347 del Odyssey Academy by BBR, tras dos títulos de motos (2021 y 2023).

Pablo Copetti (#363) -bajo bandera estadounidense- está 16°, a 4h59m32 de la punta junto al brasileño Enio Bozzano, en medio de un tenso clima con el equipo francés MMP, al que acusó de no atenderlo para priorizar a los pilotos de su propio país.

Y Fernando Acosta, el cordobés que acompaña al español Oscar Ral (#317) y comparte equipo con Cavigliasso y Pertegarini, está 26°, a más de 8 horas de la punta. Fueron descalificados, acusados de recibir asistencia externa no permitida de un espectador en la etapa 3, pero siguen en carrera tras apelar y a la espera de una resolución de la FIA.

Side by Side

El lobense Manuel Andújar -bicampeón en cuatriciclos, 2021 y 2024- y Andrés Frini, de Santa Rosa de Calamuchita, van 7°con el UTV #405 atendido por el equipo latinoamericano de Can-Am, a 1h56m54.

Los cordobeses Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi sufrieron importantes contratiempos mecánicos que los alejaron de la pelea por la victoria. Están 9° a 3h9m31 en el Can-Am oficial #406.

Dakar Future Mission 1000

El cordobés Benjamín Pascual está 2° con la moto eléctrica del equipo chino Segway, a 5 puntos de los líderes. El vencedor de 2025 se impuso en el prólogo y tres de los cinco parciales.

Classic