Gasly, devastado tras la sanción en Mónaco que le quitó el podio: "Me arrebataron el sueño de mi vida"

Gasly perdió su posición en el último escalón del podio en el Gran Premio de Mónaco producto de una sanción por exceder los límite de velocidad en el pitlane.

Pierre Gasly no ocultó su frustración tras el Gran Premio de Mónaco. Luego de cruzar la meta en posición de podio, el piloto francés quedó envuelto en la polémica por una de las múltiples sanciones por exceso de velocidad en el pitlane y aseguró sentirse "destrozado" por haber perdido un resultado que consideraba merecido tanto para él como para todo el equipo Alpine.

“Estoy absolutamente desconsolado por el resultado de la carrera de hoy”, expresó el francés ante los medios. Gasly remarcó que vivió un fin de semana extremadamente exigente en el que estuvo al límite en varias ocasiones y sostuvo que la penalización recibida no tiene explicación. “Me han quitado el sueño de mi vida de conseguir un podio en Mónaco por razones que simplemente no puedo comprender. Sé que estaba por debajo del límite de velocidad y activé el limitador mucho antes de la línea”, afirmó.

image La desazón de Pierre Gasly tras quedarse sin podio en Mónaco. X @AlpineF1Team

Pierre Gasly quedó devastado tras quedarse sin podio en el GP de Mónaco El piloto también respaldó la postura de Alpine, que presentó una revisión formal ante los comisarios para intentar revertir la sanción. Según explicó, resulta llamativo que tantos competidores hayan sido castigados por la misma infracción durante la carrera. “Es inusual que tantos pilotos y equipos se hayan visto afectados. Claramente algo no está bien y espero que puedan revisarlo correctamente para devolvernos el resultado que merecemos”, señaló.

Más allá de la controversia, Gasly destacó la actuación que tuvo en pista durante una carrera marcada por la intensidad y las numerosas neutralizaciones. El francés recordó el adelantamiento sobre Lando Norris en la primera curva y la posterior defensa frente al británico durante buena parte de la competencia. Además, valoró la maniobra con la que superó a Isack Hadjar en una de las relargadas.