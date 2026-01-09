El Dakar 2026 entra en pausa: qué pasa este sábado y cuándo vuelve la acción
Tras la sexta etapa, la competencia se detiene en Riad para recuperación y ajustes técnicos, antes de reanudarse con una exigente jornada rumbo al sur saudí.
La 48ª edición del Rally Dakar alcanzó su jornada de descanso luego de la disputa de la Etapa 6, desarrollada este viernes 9 de enero. Con ese tramo finalizado, motos, autos y camiones arribaron a Riad, punto neurálgico de la competencia y sede del esperado alto en el calendario.
Este sábado, la actividad deportiva se detiene oficialmente para los pilotos, que aprovechan la pausa para recuperar energías tras seis días de exigencia extrema en el desierto saudí. Sin embargo, la agenda no queda completamente vacía: es habitual que los equipos participen de compromisos con la prensa y distintas acciones institucionales.
Te Podría Interesar
Quienes no tendrán respiro serán los mecánicos, protagonistas silenciosos de esta jornada. Con los vehículos durante todo el día en el parque de asistencia, los equipos técnicos afrontan una intensa labor de mantenimiento, reparaciones y ajustes clave de cara a la segunda mitad del Dakar.
Cuándo retoma la acción el Rally Dakar
La competencia se reanudará este domingo 11 de enero con la séptima etapa, que unirá Riad con Wadi Ad-Dawasir, marcando el inicio del recorrido hacia el sur de Arabia Saudita. Será una de las jornadas más exigentes de la edición, con 462 kilómetros cronometrados y 414 de enlace, en un trazado que combina arena, velocidad y sectores de navegación compleja entre arbustos tupidos.
La organización anticipa un tramo demandante, que exigirá máxima concentración y una lectura precisa del terreno, especialmente en zonas de dunas más abiertas. En cuanto a los horarios de largada, la actividad comenzará de madrugada: las motos partirán a la 01:00, los autos a las 02:45 y los camiones a las 03:30, dando inicio a una etapa clave para definir el rumbo del Dakar en su semana final.