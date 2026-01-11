El sorprendente dato que arrojó la venta de autos usados en 2025

La Cámara del Comercio Automotor (CCA), informó que 2025 registró el récord histórico de venta de autos usados . Se comercializaron 1.887.024 vehículos usados, un 8,12% más que en igual período de 2024 (1.745.335 unidades).

El anterior récord se había registrado en 2013 con 1.855.032 unidades. En diciembre se vendieron 151.994 vehículos, una baja del 5,32% comparado con diciembre de 2024 (160.539 vehículos). Comparado con noviembre 2025 (132.089 unidades), la suba llegó a 15,07%.

“El 2025 mostró que el mercado de autos usados está más vivo que nunca. El reacomodamiento de las variables económicas que se llevaron a cabo durante el año, mostraron sus resultados en el sector”, dijo Alberto Príncipe, presidente de la Cámara del Comercio Automotor.

“El 2025 se convirtió en el año récord histórico de comercialización de autos usados con un volumen de 1.887.024 vehículos. El anterior récord fue en el año 2013 con 1.855.032 unidades”, expresó el directivo.

“El 2026 nos enfrenta a desafíos. Uno es trabajar en conjunto con las entidades financieras para poder lograr tasas de financiación adecuadas y en línea para desarrollar las ventas de las unidades, “herramienta fundamental “que hoy todavía se encuentran fuera de los valores adecuados.

Además, estamos actualizando a nuestro sector de todo el país, de herramientas tecnológicas actualizadas tendientes al mejoramiento de la comercialización de los stocks y a la interacción dentro de un sistema tecnológico eficaz. El desafío de lograrlo se verá reflejado en un mejor acceso del público a la compra de un auto usado y por ende del crecimiento en el volumen de ventas por parte de las agencias de Argentina”, mencionó Príncipe.

“En cuanto a expectativas, debemos esperar que transcurra el primer semestre para tener una tendencia sobre como evolucionarán las ventas durante este año”, finalizó.

De esta manera, el mercado de los autos usados consolida la recuperación del sector que también mostró números positivos en el segmento de los 0km.

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informa que el número de vehículos patentados durante diciembre de 2025 ascendió a 23.997 unidades, lo que representa una suba del 10,3% interanual, ya que en diciembre de 2024 se habían registrado 21.761 unidades. Si la comparación es contra noviembre de este año, se observa una baja del 32,3% ya que en el pasado mes se habían registrado 35.424 unidades. De esta forma, el año finalizó con un total de 612.178 unidades, esto es un 47,8% más que el año 2024, en el que se habían registrado 414.211 vehículos.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, comentó: "estamos cerrando un año de una gran intensidad en el que hemos tenido todo tipo de situaciones. Un muy buen primer semestre, con un piso de 50.000 unidades mensuales, algo que, cuando a principio del año hacíamos las proyecciones, veíamos como difícil de alcanzar. La segunda mitad del año estuvo marcada por cuestiones electorales, movimientos económicos, cambiarios, algunas semanas de incertidumbre política local y luego también un fuerte apoyo internacional. Y vale destacar que en el medio de todos estos vaivenes hemos seguido vendiendo vehículos con un ritmo más que aceptable, retomando la senda de crecimiento en niveles que no sucedía desde 2018".

"La gran novedad fue la vuelta de la financiación, ya con múltiples opciones por parte de bancos y las propias terminales, y también una oferta de vehículos cada vez más completa, que ha generado mucha competencia entre las marcas de siempre y las que llegaron, lo que en esta última parte del año se ha traducido en importantes descuentos y promociones. Es el momento ahora de aprovechar esta buena inercia para ir por más, trabajando junto a las fábricas, el gremio y el estado para ver de qué forma podemos potenciar un mercado que puede beneficiarse por una macroeconomía que muestra signos concretos de recuperación. Desde la cadena de valor ya estamos trabajando en eso", completó Beato.