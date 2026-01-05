La automotriz china BYD ya lidera las ventas de autos eléctricos en Argentina

La automotriz china se posicionó como la marca número uno en patentamientos de vehículos 100% eléctricos en 2025. A nivel global ya superó a Tesla como principal productor

BYD(Build Your Dreams), la empresa líder mundial en electromovilidad, se convirtió en la marca número uno en ventas de vehículos 100% eléctricos en la Argentina durante 2025, con apenas tres meses de haber iniciado sus operaciones comerciales en el país. De esta manera se ubica como un actor central del incipiente mercado local de autos eléctricos local.

Desde su desembarco en octubre, BYD logró una rápida aceptación por parte de los consumidores, impulsada principalmente por los modelos BYD Dolphin y BYD Yuan, que encabezaron los rankings de patentamientos del segmento eléctrico. Aunque se vendieron sólo 670 vehículos, superaron todas las expectativas y vendieron en el mes de diciembre 295 autos, más que muchas de otras empresas ya asentadas.

“La llegada de BYD a la Argentina marca el inicio de un compromiso de largo plazo con el desarrollo de la movilidad eléctrica en el país. Alcanzar el liderazgo del segmento en tan solo tres meses de operaciones confirma que existe una demanda creciente por soluciones de movilidad más eficientes y sustentables”, afirmó Stephen Deng, Country Manager de BYD Argentina.

byd 1 El desempeño de BYD se dio en paralelo a un fuerte crecimiento del segmento eléctrico en Argentina, que registró en 2025 un incremento cercano al 130% en comparación con el año anterior. La expansión del mercado y el liderazgo de la marca china contribuyeron a acelerar la adopción de soluciones de movilidad sustentable, en un contexto de mayor interés por alternativas de menor impacto ambiental.

Superó a Tesla y es líder global La consolidación de BYD en Argentina se enmarca, además, en un escenario de fuerte expansión global. En 2025, la automotriz china alcanzó ventas totales por 4,6 millones de vehículos, con un crecimiento interanual cercano al 8%, superando a Tesla y convirtiéndose en el mayor fabricante mundial de autos eléctricos. Del total, 2,26 millones correspondieron a vehículos 100% eléctricos, por encima de las entregas de su principal competidor, mientras que el resto incluyó híbridos enchufables.