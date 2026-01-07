El presidente de una automotriz anticipó qué va a pasar con los precios de los 0km en 2026

Renault está realizando una renovación completa de su gama, con la salida de modelos como Sandero, Logan y Stepway, y la llegada de otros como Kardian, Arkana o Koleos. También está en un proceso de un cambio industrial en la planta de Santa Isabel, donde avanza en el proyecto Niagara, la pick-up de media tonelada que va a comenzar a producir en Córdoba en el segundo semestre de este año. Viene de un 2025 de crecimiento en las ventas, por arriba del promedio general del mercado, que posiciona a la empresa en un buen lugar para 2026.