El presidente de una automotriz anticipó qué va a pasar con los precios de los 0km en 2026
Durante 2025, los precios de los autos aumentaron por debajo dela devaluación del peso. También se ajustaron menos que la inflación.
Renault está realizando una renovación completa de su gama, con la salida de modelos como Sandero, Logan y Stepway, y la llegada de otros como Kardian, Arkana o Koleos. También está en un proceso de un cambio industrial en la planta de Santa Isabel, donde avanza en el proyecto Niagara, la pick-up de media tonelada que va a comenzar a producir en Córdoba en el segundo semestre de este año. Viene de un 2025 de crecimiento en las ventas, por arriba del promedio general del mercado, que posiciona a la empresa en un buen lugar para 2026.
Con la temporada de verano a pleno, la automotriz tiene montado, en el balneario Cariló, su clásico stand, este año completamente renovado, donde exhibe su gama de productos y muestra el nuevo SUV Boreal, que se lanzará en la Argentina en pocos meses.
Las proyecciones del presidente de Renault para la industria automotriz
El presidente de la compañía, Pablo Sibilla, durante una charla con la prensa, se refirió a distintos temas. A continuación, sus principales declaraciones:
- "El 2025 fue un año bueno para la marca. En un mercado que creció alrededor de 50%, Renault subió 70%. Por eso, nuestro balance es positivo. El segundo semestre se puso más volátil. Noviembre y diciembre fueron dos meses donde se cayó un poco la demanda, pero en general fue un año bueno".
- "Para 2026 estamos proyectando un mercado de 620.000 autos más vehículos livianos. Algunas marcas estiman un poquito más. Habrá que esperar lo que pasa en enero, que es un buen termómetro".
- "Si hacemos un balance de 2025, los autos aumentaron bastante menos que la devaluación. No hay que olvidar que para las automotrices, la devaluación es un factor importante respecto al precio de los autos. La industria automotriz es muy sensible al tipo de cambio. Creo que 2026 va a ser un año más tranquilo en cuanto a los aumentos. Se puede ver lo que pasa en enero. Nosotros, si se mira lo global, tenemos algunos modelos que aumentaron muy poquito, pero bajamos los precios de otros con lo que nos da una baja global de 0,9%. Esto tiene que ver con una cuestión táctica, con los stocks que hay en la red. Las otras marcas están anunciando aumentos de alrededor de 1%. Creo que este primer trimestre va a estar más calmado ligado a dos fenómenos. Uno es que se mantenga la estabilidad cambiaria. Eso es muy importante. Y lo otro es que va a haber más oferta de autos y el mercado se pone más competitivo".
- "Para que el mercado tenga dinamismo tiene que haber crédito y de más largo plazo. Tenemos que salir un poco de la tasa 0% para movernos a una tasa interesante, pero más larga. Cuando hablamos con el ministro de Economía sobre ese punto nos dijo, según sus propias palabras, tiene que haber un mercado profundo. Quiere decir que se necesita un mercado más grande, que todavía no hay en la Argentina. Es un poco lo que esperamos que pase. Que haya crédito con tasa razonables a plazos más largo para que la gente puede tener una cuota que le permita pagar el crédito. Por el momento, seguimos con la tasa 0%, muy financiadas por las automotrices. La plata la ponemos nosotros para que el mercado se siga moviendo".
- "El mercado está competitivo y esas son las reglas de juego. Vamos a ver una presencia mayor de marcas chinas porque muchas marcas recién están terminando de importar la cuota prevista. Tienen plazo hasta fin de enero. Todavía no vimos en plenitud la oferta de marcas chinas. Creo que la participación de marcas chinas en la Argentina debería rondar entre 10% y 11%. Una cifra similar a lo que se ve hoy en Brasil. Eso es lo que se va a llegar con los que falta importar de la cuota de 2025, más la cuota de 2026".
- "La pick-up está avanzando. Los vehículos que denominamos precursores ya pasaron por la línea. Ya hay vehículos terminados. Algunos ya viajaron a París para que lo vea el CEO del grupo y ya lo probó. El vehículo impresiona mucho cuando se lo ve en vivo. Apuntamos al 35% de integración local y estamos trabajando para eso. Es un vehículo que se va a destacar por la tecnología y el nivel de terminación de los interiores que va a tener respecto a sus competidores. La fecha prevista es para el último trimestre de este año, aunque vamos a hacer una develación un poco antes. Va a ser una premier mundial. No existe en otro lugar. Son poquísimas las veces que la Argentina tuvo una develación mundial. El objetivo es que la vendamos a toda América latina. Queremos exportar más de 50% de la producción".