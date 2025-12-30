Por qué 2025 fue el mejor año en ventas de autos desde 2018

Con el cierre de 2025, el sector automotor tiene motivos para festejar. Después de varios años de baja actividad, las ventas de 0km de este año mostraron una recuperación que, doce meses atrás, era impensada.

Des esta manera, 2025 se convirtió en el mejor año de actividad desde 2018, cuando se patentaron 803.000 vehículos . Al año siguiente, en 2019, el mercado cayó a 460.000 unidades,

Es cierto que todavía está lejos de los picos de ventas de 2013 o 2017, cuando se superaron las 900.000 unidades, pero también es verdad que el mercado del año que termina está cerca del volumen que se cree razonable para la Argentina que, según distintas opiniones, debería ser de más 700.000 unidades.

Hacia ese objetivo se marchará en 2026, tomando las proyecciones que realizan las distintas empresas. La más optimistas creen que es posible llegar a ese número.

Para eso, se requieren algunas condiciones. La primera es que se mantenga la estabilidad macroeconómica, con una inflación controlada y, en lo posible, en baja, y con un dólar que no genere sobresaltos.

Con ese escenario, la expectativa está centrada en un fortalecimiento del crédito con tasas más accesibles y que las ventas financiadas lleven al mercado a ese volumen que, por ahora, es el objetivo más optimista.

Por el lado de las empresas, está asegurado que la oferta de vehículos seguirá creciendo y que la competencia marcará el ritmo del próximo año, con mayor presencia de los 0km importados.

Ya en el año que termina quedó claro que esa es la regla de juego y se evidenció en los descuentos de hasta 20% sobre el precio de lista que ofrecen la mayoría de las concesionarias.

Fue de esta manera, que el mercado alcanzó el volumen de operación que informó hoy la asociación que agrupa a las concesionarias de autos en un comunicado que se reproduce a continuación:

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) informa que el número de vehículos patentados durante diciembre de 2025 ascendió a 23.997 unidades, lo que representa una suba del 10,3% interanual, ya que en diciembre de 2024 se habían registrado 21.761 unidades. Si la comparación es contra noviembre de este año, se observa una baja del 32,3% ya que en el pasado mes se habían registrado 35.424 unidades. De esta forma, el año finalizó con un total de 612.178 unidades, esto es un 47,8% más que el año 2024, en el que se habían registrado 414.211 vehículos.

El presidente de Acara, Sebastián Beato, comentó: "Estamos cerrando un año de una gran intensidad en el que hemos tenido todo tipo de situaciones. Un muy buen primer semestre, con un piso de 50.000 unidades mensuales, algo que, cuando a principio del año hacíamos las proyecciones, veíamos como difícil de alcanzar. La segunda mitad del año estuvo marcada por cuestiones electorales, movimientos económicos, cambiarios, algunas semanas de incertidumbre política local y luego también un fuerte apoyo internacional".

"Y vale destacar que en el medio de todos estos vaivenes hemos seguido vendiendo vehículos con un ritmo más que aceptable, retomando la senda de crecimiento en niveles que no sucedía desde 2018. La gran novedad fue la vuelta de la financiación, ya con múltiples opciones por parte de bancos y las propias terminales, y también una oferta de vehículos cada vez más completa, que ha generado mucha competencia entre las marcas de siempre y las que llegaron, lo que en esta última parte del año se ha traducido en importantes descuentos y promociones. Es el momento ahora de aprovechar esta buena inercia para ir por más, trabajando junto a las fábricas, el gremio y el estado para ver de qué forma podemos potenciar un mercado que puede beneficiarse por una macroeconomía que muestra signos concretos de recuperación. Desde la cadena de valor ya estamos trabajando en eso", completó Beato.